Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor ile Kasımpaşa 37'nci randevuda

        TRABZONSPOR ile Kasımpaşa Süper Lig'in 34'üncü haftasında yarın yapacakları maçla 37'nci kez karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 15:10 Güncelleme: 04.05.2025 - 15:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor ile Kasımpaşa 37'nci randevuda
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TRABZONSPOR ile Kasımpaşa Süper Lig’in 34’üncü haftasında yarın yapacakları maçla 37’nci kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig’de bugüne kadar oynadıkları 31 karşılaşmada Trabzonspor’un 14, Kasımpaşa’nın 8 galibiyeti bulunurken, 9 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

        Trabzonspor Süper Lig’in 34’üncü haftasında yarın Kasımpaşa’nın konuğu oluyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacak olan maç saat 20.00’de başlayacak. Maçta hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Ligde son üç maçını kazanarak önemli bir seri yakalayan Bordo-mavili takım, deplasmandan Kasımpaşa’yı da mağlup ederek üst sıralarda kendisine yer bulmak istiyor. Karadeniz ekibi takım 45 puanla 7’nci sırada yer alıyor. Geçtiğimiz haftayı BAY takım olarak geçiren Kasımpaşa ise 42 puanla 11'inci sırada yer alıyor.

        TRABZONSPOR ÜSTÜN

        Trabzonspor ile Kasımpaşa arasındaki rekabet 1966 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 31’i Süper Lig, 4’ü 2’nci Lig ve 1’i de Türkiye Kupası olmak üzere 36 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor’un 17, Kasımpaşa’nın 9 galibiyeti bulunurken, 10 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. İki takımın ilk yarıda Trabzon’da karşı karşıya geldiği maç 2-2 berabere sonuçlanmıştı.

        SAKAT VE SARI KART SINIRINDA OLAN FUTBOLCULAR

        Öte yandan Trabzonspor’da Uğurcan Çakır, Stefan Savic, Serdar Saatçi, Hüseyin Türkmen, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar
        CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar
        Özgür Özel'e tokatlı saldırı
        Özgür Özel'e tokatlı saldırı
        Evlat katili saldırgan!
        Evlat katili saldırgan!
        İbretlik infaz vakası
        İbretlik infaz vakası
        Sırrı Süreyya Önder'e veda...
        Sırrı Süreyya Önder'e veda...
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya İsrail'den büyüktür
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya İsrail'den büyüktür
        Avrupa'yı etkileyen elektrik kesintisinin nedeni belli oldu mu?
        Avrupa'yı etkileyen elektrik kesintisinin nedeni belli oldu mu?
        "Galatasaray nefes aldırmıyor"
        "Galatasaray nefes aldırmıyor"
        Magandalara ağır ceza yolda
        Magandalara ağır ceza yolda
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        101 ülkeye eşit
        101 ülkeye eşit
        İşte dev derbinin ilk 11'leri!
        İşte dev derbinin ilk 11'leri!
        Ukrayna Ordusu İDA ile SU-30 savaş uçağını düşürdü
        Ukrayna Ordusu İDA ile SU-30 savaş uçağını düşürdü
        Katil kocanın cep telefonu oyunu tutmadı!
        Katil kocanın cep telefonu oyunu tutmadı!
        Victor Osimhen kariyer rekorunu kırdı!
        Victor Osimhen kariyer rekorunu kırdı!
        Sheinbaum Trump'ın asker teklifini kabul etmedi
        Sheinbaum Trump'ın asker teklifini kabul etmedi
        20 saniyelik sarılmanın şaşırtan etkileri
        20 saniyelik sarılmanın şaşırtan etkileri
        Dev derbinin kader adamları!
        Dev derbinin kader adamları!
        "Yüksek temposu dinamik kılıyor"
        "Yüksek temposu dinamik kılıyor"

        Benzer Haberler

        Trabzon'da "25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" devam ediyor
        Trabzon'da "25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" devam ediyor
        Trabzon'da tezgahlarda istavrit ve mezgit rağbet görüyor
        Trabzon'da tezgahlarda istavrit ve mezgit rağbet görüyor
        Trabzonspor ile Kasımpaşa 32. randevuda
        Trabzonspor ile Kasımpaşa 32. randevuda
        Trabzonspor, yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak
        Trabzonspor, yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak
        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Trabzon'da temaslarda bulundu
        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Trabzon'da temaslarda bulundu
        Trabzon'da 864 hacı adayına eğitim verildi
        Trabzon'da 864 hacı adayına eğitim verildi