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        Trabzonspor'da Galatasaray mesaisi başladı

        TRABZONSPOR, Süper Lig'in 35'inci haftasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 21:19 Güncelleme: 06.05.2025 - 21:25
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        Trabzonspor'da Galatasaray mesaisi başladı
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        TRABZONSPOR, Süper Lig’in 35’inci haftasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.

        Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda Süper Lig’in 34’üncü haftasında Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi. Antrenman sonuçlandırma çalışması ile sona erdi.

        Bordo-mavililer, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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