Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Prof. Dr. Tevfik Özlü: Bulduğunuz çözümle oyalanmanız tanıyı geciktirebilir

        GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 13:42 Güncelleme: 08.05.2025 - 13:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Prof. Dr. Tevfik Özlü: Bulduğunuz çözümle oyalanmanız tanıyı geciktirebilir
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Akranlarınıza göre daha çabuk yoruluyorsanız, efor sırasında nefes darlığı hissediyorsanız, tek yastıkla yatmakta zorlanıyorsanız bunun sebebini mutlaka araştırın. Bulduğunuz çözümle oyalanmanız tanıyı geciktirebilir. Bazen, bu tanının gecikmesi tedavi fırsatının büyük ölçüde kaçmasıyla da sonuçlanabilir” dedi.

        Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, KOAH, akciğer sertleşmesi gibi kronik solunum yolu hastalıklarının genellikle erken dönemde teşhis edilemediğini belirterek, nefes darlığı gibi şikayetlerin önemsenmemesi durumunda ciddi hastalıkların geç tanı alabileceğine dikkat çekti. Özlü, “Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), akciğer sertleşmesi gibi kronik akciğer hastalığı olan hastalarımızın çoğunu maalesef erken dönemde yakalayamıyoruz. Bunun sebeplerinde bir tanesi de hastalarımızın belirtilerin ortaya çıktığı erken dönemde bu hastalığı fark edip hekime gelmekte gecikmeleridir. Bu hastalıkların ilk belirtisi nefes darlığıdır. Bu nefes darlığı ağır eforlar karşısında ortaya çıkıyor. Örneğin; merdiven çıkarken, yokuş tırmanırken, yük taşırken ya da tempolu yürüyüşte ortaya çıkıyor. Fakat hastalar bunu bir semptom olarak algılayamıyorlar. Nefes darlığı hissettiğinde yavaşlayarak, mola vererek, temposunu düşürerek kendini bu duruma adapte ediyor. Bu şekilde daha rahat hissederek semptomu geciktiriyor ve hekime gelme ihtiyacı hissetmiyor” ifadelerini kullandı.

        ‘YASTIĞI YÜKSELTMEK ÇÖZÜM DEĞİL’

        Gece saatlerinde ortaya çıkan nefes darlığının da göz ardı edilmemesi gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Özlü, “Hastaların önemli bir kısmında ise nefes darlığı gece ortaya çıkar. Özellikle yatağa girdikten sonra nefes darlığı olur. Hasta bununla başa çıkabilmek için, yastığını yükselterek yarı oturur vaziyette nefes darlığını hissetmeyecek şekilde kendini ayarlıyor. Bu da hastamın adaptasyon mekanizmasıdır. Bundan dolayı da hekime gelmekte gecikiyor. Oysa ne tempoyu azaltmak ne de yastığı yükseltmek çözüm değil. Aslında yapılması gereken şey nefes darlığının sebebinin bulunmasıdır” dedi.

        ‘NEFES DARLIĞI HİSSEDİYORSANIZ SEBEBİNİ ARAŞTIRIN’

        Özlü, tanının geç konulmasının tedavi şansını azaltabileceğini vurgulayarak, “Akranlarınıza göre daha çabuk yoruluyorsanız, efor sırasında nefes darlığı hissediyorsanız, tek yastıkla yatmakta zorlanıyorsanız bunun sebebini mutlaka araştırın. Bulduğunuz çözümle oyalanmanız tanıyı geciktirebilir. Bazen, bu tanının gecikmesi tedavi fırsatının büyük ölçüde kaçmasıyla da sonuçlanabilir” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var"
        "Acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var"
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        "Bugün yarın PKK silahları bırakacak"
        "Bugün yarın PKK silahları bırakacak"
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli
        Muslera'da ayrılık zamanı!
        Muslera'da ayrılık zamanı!
        Abisinin okul servisinin altında kaldı!
        Abisinin okul servisinin altında kaldı!
        Kayınpeder silaha damat bıçağa sarıldı! Birisi vahşice öldürüldü!
        Kayınpeder silaha damat bıçağa sarıldı! Birisi vahşice öldürüldü!
        ABD'nin gündemi: Melania Trump nerede?
        ABD'nin gündemi: Melania Trump nerede?
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti
        Mattia Ahmet'in katilleri 2. kez hakim karşısında
        Mattia Ahmet'in katilleri 2. kez hakim karşısında
        Pakistan: Hindistan'ın 12 drone'unu düşürdük
        Pakistan: Hindistan'ın 12 drone'unu düşürdük
        "Karakteri beğendim"
        "Karakteri beğendim"
        Havalar ısındı! KKKA hastalığı riski artıyor
        Havalar ısındı! KKKA hastalığı riski artıyor
        Karatepe Aslantaş yazıtları UNESCO'da!
        Karatepe Aslantaş yazıtları UNESCO'da!
        İşte İsveçlilerin mutluluk formülü: Lagom
        İşte İsveçlilerin mutluluk formülü: Lagom
        Esnemek neden bulaşıcıdır?
        Esnemek neden bulaşıcıdır?
        Tekfen'de yeni dönem
        Tekfen'de yeni dönem
        İlk lokmayla gelen tehlike: Bu sendroma dikkat!
        İlk lokmayla gelen tehlike: Bu sendroma dikkat!

        Benzer Haberler

        Trabzon'da tiyatrodan konsere birçok kültür sanat etkinliği düzenlenecek
        Trabzon'da tiyatrodan konsere birçok kültür sanat etkinliği düzenlenecek
        KTÜ Koru Otel'e "4 Yıldızlı Otel" plaketi verildi
        KTÜ Koru Otel'e "4 Yıldızlı Otel" plaketi verildi
        Trabzon'da bakteri ve tarımsal atıklarla vanilin üretimi için çalışma başla...
        Trabzon'da bakteri ve tarımsal atıklarla vanilin üretimi için çalışma başla...
        Trabzon'da "Avrupa Filmleri Haftası" 22 Mayıs'ta başlayacak
        Trabzon'da "Avrupa Filmleri Haftası" 22 Mayıs'ta başlayacak
        Astım hastalarında "biyolojik ajan tedavisi" acile başvuruları azaltıyor
        Astım hastalarında "biyolojik ajan tedavisi" acile başvuruları azaltıyor
        Akçaabat Sahil Parkı'nda yenileme çalışmaları sürüyor
        Akçaabat Sahil Parkı'nda yenileme çalışmaları sürüyor