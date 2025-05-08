Prof. Dr. Tevfik Özlü: Bulduğunuz çözümle oyalanmanız tanıyı geciktirebilir

GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Akranlarınıza göre daha çabuk yoruluyorsanız, efor sırasında nefes darlığı hissediyorsanız, tek yastıkla yatmakta zorlanıyorsanız bunun sebebini mutlaka araştırın. Bulduğunuz çözümle oyalanmanız tanıyı geciktirebilir. Bazen, bu tanının gecikmesi tedavi fırsatının büyük ölçüde kaçmasıyla da sonuçlanabilir” dedi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, KOAH, akciğer sertleşmesi gibi kronik solunum yolu hastalıklarının genellikle erken dönemde teşhis edilemediğini belirterek, nefes darlığı gibi şikayetlerin önemsenmemesi durumunda ciddi hastalıkların geç tanı alabileceğine dikkat çekti. Özlü, “Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), akciğer sertleşmesi gibi kronik akciğer hastalığı olan hastalarımızın çoğunu maalesef erken dönemde yakalayamıyoruz. Bunun sebeplerinde bir tanesi de hastalarımızın belirtilerin ortaya çıktığı erken dönemde bu hastalığı fark edip hekime gelmekte gecikmeleridir. Bu hastalıkların ilk belirtisi nefes darlığıdır. Bu nefes darlığı ağır eforlar karşısında ortaya çıkıyor. Örneğin; merdiven çıkarken, yokuş tırmanırken, yük taşırken ya da tempolu yürüyüşte ortaya çıkıyor. Fakat hastalar bunu bir semptom olarak algılayamıyorlar. Nefes darlığı hissettiğinde yavaşlayarak, mola vererek, temposunu düşürerek kendini bu duruma adapte ediyor. Bu şekilde daha rahat hissederek semptomu geciktiriyor ve hekime gelme ihtiyacı hissetmiyor” ifadelerini kullandı.

‘YASTIĞI YÜKSELTMEK ÇÖZÜM DEĞİL’

Gece saatlerinde ortaya çıkan nefes darlığının da göz ardı edilmemesi gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Özlü, “Hastaların önemli bir kısmında ise nefes darlığı gece ortaya çıkar. Özellikle yatağa girdikten sonra nefes darlığı olur. Hasta bununla başa çıkabilmek için, yastığını yükselterek yarı oturur vaziyette nefes darlığını hissetmeyecek şekilde kendini ayarlıyor. Bu da hastamın adaptasyon mekanizmasıdır. Bundan dolayı da hekime gelmekte gecikiyor. Oysa ne tempoyu azaltmak ne de yastığı yükseltmek çözüm değil. Aslında yapılması gereken şey nefes darlığının sebebinin bulunmasıdır” dedi.

‘NEFES DARLIĞI HİSSEDİYORSANIZ SEBEBİNİ ARAŞTIRIN’

Özlü, tanının geç konulmasının tedavi şansını azaltabileceğini vurgulayarak, “Akranlarınıza göre daha çabuk yoruluyorsanız, efor sırasında nefes darlığı hissediyorsanız, tek yastıkla yatmakta zorlanıyorsanız bunun sebebini mutlaka araştırın. Bulduğunuz çözümle oyalanmanız tanıyı geciktirebilir. Bazen, bu tanının gecikmesi tedavi fırsatının büyük ölçüde kaçmasıyla da sonuçlanabilir” diye konuştu.