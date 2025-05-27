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        Park halindeyken şarampole devrilen minibüsteki 5 yolcu yaralandı

        TRABZON'un Ortahisar ilçesinde park halindeyken kayarak şarampole devrilen minibüsteki 5 yolcu yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 19:34 Güncelleme: 27.05.2025 - 19:40
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        Park halindeyken şarampole devrilen minibüsteki 5 yolcu yaralandı
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        TRABZON’un Ortahisar ilçesinde park halindeyken kayarak şarampole devrilen minibüsteki 5 yolcu yaralandı.

        Kaza, saat 14.30 sıralarında Üniversite Mahallesi’nde meydana geldi. 61 D 0450 plakalı minibüs sürücüsü Fatih K., aracını yol kenarına çekerek araçtan indi ve minibüsün dolması için yolcu beklemeye başladı. Bir süre sonra aniden hareket eden minibüs yolun alt kısmında bulunan şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilerek yan yatan minibüste bulunan 3 yolcu ve araca binmek için adım attıkları sırada devrilmenin etkisiyle düşerek yaralanan 2 yolcu, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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