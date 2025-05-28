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        Derede kaybolan Faisal'i arama çalışmalarında 3'üncü gün (2)

        SONGÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTITrabzon'un Çaykara ilçesinde, turizm merkezi Uzungöl'de gezinti sırasında düştüğü derede akıntıya kapılarak kaybolan Suudi Arabistan uyruklu Faisal Ramzi Alshaikh'un (9) olaydan bir süre önce ailesiyle kaldığı otelin bahçesinde top oynadığı görüntüler ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 21:36 Güncelleme: 28.05.2025 - 21:40
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        Derede kaybolan Faisal'i arama çalışmalarında 3'üncü gün (2)
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        SONGÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

        Trabzon'un Çaykara ilçesinde, turizm merkezi Uzungöl'de gezinti sırasında düştüğü derede akıntıya kapılarak kaybolan Suudi Arabistan uyruklu Faisal Ramzi Alshaikh'un (9) olaydan bir süre önce ailesiyle kaldığı otelin bahçesinde top oynadığı görüntüler ortaya çıktı. Otelin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde; ailesiyle birlikte futbol oynayan çocuğun neşeli olduğu anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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