Trabzonspor'da kamp programı açıklandı

Trabzon etabını 12 Temmuz Cumartesi günü tamamlayacak olan bordo-mavililer, iki günlük iznin ardından 15 Temmuz Salı günü Erzurum’a giderek hazırlıklarına burada devam edecek. Trabzonspor’un Erzurum kampı 27 Temmuz Pazar günü sona erecek.

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