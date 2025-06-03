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        Trabzonspor'da kamp programı açıklandı

        TRABZONSPOR'UN 2025-2026 sezonu öncesi yapacağı hazırlık kampının programı belli oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 11:17 Güncelleme: 03.06.2025 - 11:20
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        Trabzonspor'da kamp programı açıklandı
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        TRABZONSPOR’UN 2025-2026 sezonu öncesi yapacağı hazırlık kampının programı belli oldu. Bordo-mavili ekip, yeni sezon hazırlıklarına 30 Haziran Pazartesi günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde başlayacak.

        Trabzon etabını 12 Temmuz Cumartesi günü tamamlayacak olan bordo-mavililer, iki günlük iznin ardından 15 Temmuz Salı günü Erzurum’a giderek hazırlıklarına burada devam edecek. Trabzonspor’un Erzurum kampı 27 Temmuz Pazar günü sona erecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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