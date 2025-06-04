Trabzon'da selin izleri siliniyor, kayıp kişi aranıyor (2)

Trabzon'da sel sularına kapıldığı üzerinde durulan Hüseyin Aydın’ı arama çalışmaları sürüyor. AFAD ekipleri botlarla Sera Gölü üzerinde, dalgıçlar da dalışlar yaparak Aydın’ı arıyor. Yüzeyi derelerin taşıdığı dal ve odun parçalarıyla kaplı göle giren ekipler, demir çubuklarla kontroller yapıyor. Çalışmalara çevre illerden gelen arama kurtarma ekipleri ile beraber toplamda 214 personel katılıyor. 12 kilometrelik alanda yoğunlaştırılan aramalar, yapay zeka destekli 14 termal dron ve 7 botla sürdürülüyor.

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