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        Trabzon'da selin izleri siliniyor, kayıp kişi aranıyor (2)

        GÖLDEBOT VE DALGIÇLARLA ARAMATrabzon'da sel sularına kapıldığı üzerinde durulan Hüseyin Aydın'ı arama çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 10:47 Güncelleme: 04.06.2025 - 10:50
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        Trabzon'da selin izleri siliniyor, kayıp kişi aranıyor (2)
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        GÖLDEBOT VE DALGIÇLARLA ARAMA

        Trabzon'da sel sularına kapıldığı üzerinde durulan Hüseyin Aydın’ı arama çalışmaları sürüyor. AFAD ekipleri botlarla Sera Gölü üzerinde, dalgıçlar da dalışlar yaparak Aydın’ı arıyor. Yüzeyi derelerin taşıdığı dal ve odun parçalarıyla kaplı göle giren ekipler, demir çubuklarla kontroller yapıyor. Çalışmalara çevre illerden gelen arama kurtarma ekipleri ile beraber toplamda 214 personel katılıyor. 12 kilometrelik alanda yoğunlaştırılan aramalar, yapay zeka destekli 14 termal dron ve 7 botla sürdürülüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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