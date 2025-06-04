Karadeniz'in efsaneleri 50 yıl sonra yine birlikte

TÜRK futbolunun ‘Karadeniz Derbisi’ olarak bilinen karşılaşmalarında yıllar önce Trabzonspor ve Orduspor formalarıyla rakip olan eski futbolcular, yarım asır sonra tekrar bir araya geldi, anıları yad etti.

Türk futbolunun ‘Karadeniz Derbisi’ olarak bilinen karşılaşmalarında yıllar önce Trabzonspor ve Orduspor formalarıyla rakip olan eski futbolcular, 50 yıl sonra tekrar buluştu. Dönemin Trabzonspor kaptanı Faruk Özak’ın organizasyonuyla Giresun’un Tirebolu ilçesinde buluşan bordo-mavili ve mor-beyazlı formayı giymiş futbolcular, hem eski günleri andı hem de günümüz futbolunu değerlendirdi. Buluşmaya Orduspor’dan Güven Türközer, Fikret Ayabakan, Üstün Seçkin, Şükrü Bekiroğlu, Turgay Güney ile Trabzonspor’dan Faruk Özak, Ali Kemal Denizci, Bekir Barçın, İlyas Akçay ve Turgay Semercioğlu katıldı.

Toplantıda, Trabzonspor’un bu sezon beklentilerin altında kalan performansı ve Orduspor’un 3'üncü Lig’de mücadele eden iki takımının bir üst lige çıkamaması da gündeme geldi.

Yarım asır öncesinde futbolun daha bireysel yeteneklerle öne çıktığını, günümüzde ise takım oyununa daha fazla önem verildiğini belirten eski futbolcular, o dönemde İstanbul takımlarına transfer olma isteğinin çok yüksek olmadığını ve para yerine forma aşkının ön planda tutulduğunu vurguladı.