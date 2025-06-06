Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan camiaya Kurban Bayramı mesajı

TRABZONSPOR Başkanı Ertuğrul Doğan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Trabzonspor camiasının birlik ve beraberliğine vurgu yaptı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Doğan, mesajında, “Değerli Trabzonsporlular, Bayramlar; insanın kendine ve birbirine yaklaştığı, hatırlamanın, affetmenin ve paylaşmanın kıymet kazandığı zamanlardır. Trabzonspor, duyguyla kurulmuş bir kulüptür. Onca yıl boyunca yaşanan her mücadele, bu duygunun diri kalması içindir. Bugün geldiğimiz noktada, hala aynı inançla yürüyoruz. Bayramın bize kattığı en büyük değer de birliktir. Biz, kucaklaşmayı bilen bir camiayız. Tartışsak da küsmeyiz, yorulsak da vazgeçmeyiz. Çünkü bu armanın içindeki herkes hikayemizin parçasıdır. Bu vesileyle; evinde Trabzonspor konuşulan her sofraya, çocuğunun alnına bordo-mavi yazılan her aileye, gözlerinde hala şampiyonluk günü parıltısı taşıyan her büyüğümüze hayırlı bayramlar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Başkan Doğan, tüm camianın Kurban Bayramı’nı kutlayarak sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirilmesi temennisinde bulundu.