Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan camiaya Kurban Bayramı mesajı

        TRABZONSPOR Başkanı Ertuğrul Doğan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Trabzonspor camiasının birlik ve beraberliğine vurgu yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 14:23 Güncelleme: 06.06.2025 - 14:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan camiaya Kurban Bayramı mesajı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TRABZONSPOR Başkanı Ertuğrul Doğan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Trabzonspor camiasının birlik ve beraberliğine vurgu yaptı.

        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Doğan, mesajında, “Değerli Trabzonsporlular, Bayramlar; insanın kendine ve birbirine yaklaştığı, hatırlamanın, affetmenin ve paylaşmanın kıymet kazandığı zamanlardır. Trabzonspor, duyguyla kurulmuş bir kulüptür. Onca yıl boyunca yaşanan her mücadele, bu duygunun diri kalması içindir. Bugün geldiğimiz noktada, hala aynı inançla yürüyoruz. Bayramın bize kattığı en büyük değer de birliktir. Biz, kucaklaşmayı bilen bir camiayız. Tartışsak da küsmeyiz, yorulsak da vazgeçmeyiz. Çünkü bu armanın içindeki herkes hikayemizin parçasıdır. Bu vesileyle; evinde Trabzonspor konuşulan her sofraya, çocuğunun alnına bordo-mavi yazılan her aileye, gözlerinde hala şampiyonluk günü parıltısı taşıyan her büyüğümüze hayırlı bayramlar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

        Başkan Doğan, tüm camianın Kurban Bayramı’nı kutlayarak sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirilmesi temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yerlikaya acı bilançoyu açıkladı: 10 ölü!
        Yerlikaya acı bilançoyu açıkladı: 10 ölü!
        Anne ve 3 çocuğu ölmüştü! Yangına ilişkin ilk açıklama!
        Anne ve 3 çocuğu ölmüştü! Yangına ilişkin ilk açıklama!
        DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine telefon
        DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine telefon
        Papara soruşturmasında yeni gelişme: Doktor tutuklandı
        Papara soruşturmasında yeni gelişme: Doktor tutuklandı
        Suudiler çekildi: Galatasaray, Osimhen için vites artırdı
        Suudiler çekildi: Galatasaray, Osimhen için vites artırdı
        O anlar kamerada! Boğa kasabı boynuzlarıyla savurdu
        O anlar kamerada! Boğa kasabı boynuzlarıyla savurdu
        Hastalara ‘aşırı sıcak’ uyarısı!
        Hastalara ‘aşırı sıcak’ uyarısı!
        İşte dünyada en çok kazanan teknik direktörler! Mourinho'da ilk 10'da
        İşte dünyada en çok kazanan teknik direktörler! Mourinho'da ilk 10'da
        Sınırın ikiye ayırdığı köy!
        Sınırın ikiye ayırdığı köy!
        A Milli Takım, ABD karşısında!
        A Milli Takım, ABD karşısında!
        Müşterisi rica etti... Kurban fotoğrafı ölümü oldu!
        Müşterisi rica etti... Kurban fotoğrafı ölümü oldu!
        İşte G.Saray'ın Sane teklifi!
        İşte G.Saray'ın Sane teklifi!
        Kan donduran olay! Çocuğa 5 yıl cinsel istismar!
        Kan donduran olay! Çocuğa 5 yıl cinsel istismar!
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        Ücretsiz halk plajı sayısı 19'a yükseliyor
        Ücretsiz halk plajı sayısı 19'a yükseliyor
        Tam 4 gün oldu! Korkutan bekleyiş!
        Tam 4 gün oldu! Korkutan bekleyiş!
        "Bu güzelliği kaçırdın" pozları
        "Bu güzelliği kaçırdın" pozları
        Trump-Musk savaşında ne oldu? Neler olabilir?
        Trump-Musk savaşında ne oldu? Neler olabilir?
        Ani'de bulundu! 1000 yıllık güneş saati görücüye çıktı
        Ani'de bulundu! 1000 yıllık güneş saati görücüye çıktı
        "Kurban Bayramımız mübarek olsun"
        "Kurban Bayramımız mübarek olsun"

        Benzer Haberler

        Trabzon'da taşkında kaybolan kişiyi arama çalışmalarına devam edildi
        Trabzon'da taşkında kaybolan kişiyi arama çalışmalarına devam edildi
        Selde kaybolan kişiyi arama çalışmalarında 4'üncü gün
        Selde kaybolan kişiyi arama çalışmalarında 4'üncü gün
        Trabzon ve çevre illerde bayram namazı kılındı
        Trabzon ve çevre illerde bayram namazı kılındı
        Trabzon'daki taşkında suyun yükselme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi
        Trabzon'daki taşkında suyun yükselme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, taşkından etkilenen esnafı ziyare...
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, taşkından etkilenen esnafı ziyare...
        Trabzon'da heyelanda 3 ev hasar gördü
        Trabzon'da heyelanda 3 ev hasar gördü