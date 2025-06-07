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        Hafif ticari araç dereye yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı

        TRABZON'un Araklı ilçesinde dereye yuvarlanan hafif ticari araçta sürücüsü Ş.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 18:49 Güncelleme: 07.06.2025 - 18:55
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        Hafif ticari araç dereye yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı
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        TRABZON’un Araklı ilçesinde dereye yuvarlanan hafif ticari araçta sürücüsü Ş.S.’nin yaralandığı kazada, araçta bulunan Mustafa Güzeldal (65) ve eşi Fikriye Güzeldal (65) hayatını kaybetti.

        Kaza, ilçeye bağlı Erenler Mahallesi’nde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan Ş.S. yönetimindeki hafif ticari araç, kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi. Takla atan aracın sürücüsü Ş.S.’nin yaralandığı kazada araçta bulunan Mustafa Güzeldal ve eşi Fikriye Güzeldal olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Ş.S. ilk müdahalenin ardından ambulansla Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi’ne kaldırılırdı. Araçtan çıkarılan Güzeldal çiftinin cenazeleri ise otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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