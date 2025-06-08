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        Bayram dönüş yolunda 'uyku apnesi' uyarısı

        GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 10:48 Güncelleme: 08.06.2025 - 10:50
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        Bayram dönüş yolunda 'uyku apnesi' uyarısı
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        GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, bayram tatili dönüşünde yolculuk yapacak sürücüleri 'uyku apnesi' konusunda uyararak, "Uyku apnesi olanlar; gece boyunca dinlendirici bir uyku uyuyamıyorlar. Bu kişilerin çok uyuduğu söylenir fakat ne kadar uyusalar da dinlendirici, kaliteli, derin bir uyku uyuyamıyorlar. Eğer bayram dönüşünde araç kullanacaklarsa; bir önceki gecede cihazlarını kullansınlar, en az 4-6 saat dinlendirici bir uyku uyumalı ve sonrasında seyahate çıkmalıdırlar" dedi.

        Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, uykuda 10 saniyelik nefes alamama belirtisiyle teşhisi konulan 'uyku apnesi'ne dikkati çekerek, Kurban Bayramı tatili dönüşlerinde şehirlerarası seyahat edecek sürücülere uyarılarda bulundu. Özlü, 'uyku apnesi' hastalarının cihazlarını etkili şekilde kullanmaları gerektiğini vurgulayarak, "Bayram tatili dönüşleri başlıyor. Uzun mesafeli araba kullanımı söz konusu olacak. Bu süreçte özellikle 'uyku apnesi' olanlar; gece boyunca dinlendirici bir uyku uyuyamıyorlar. Bu kişilerin çok uyuduğu söylenir fakat ne kadar uyusalar da dinlendirici, kaliteli derin bir uyku uyuyamıyorlar. Bundan dolayı gün boyu uyku halindedirler. Pasif anlarda, bazen de aktif çalıştıkları anlarda bile uykuları gelebilir. Bu kişiler, kendilerine verilen tedavide cihazları yeterince efektif kullanmıyorsa, kaliteli ve derin bir uyku uyuyamadıkları için araba kullanırken tatlı bir uyku ve kendinden geçme, şekerleme uyku ile karşı karşıya kalabilirler. Bu durumda trafik kazalarının önemli bir kısmını oluşturuyor. Bir anlık bir iç geçmesi ve dalgınlık korkunç sonuçlar meydana gelebiliyor. 'Uyku apnesi' olanları uyarmakta fayda var. Eğer bayram dönüşünde araç kullanacaklarsa; bir önceki gecede cihazlarını kullansınlar, en az 4-6 saat dinlendirici bir uyku uyumalı ve sonrasında seyahate çıkmalıdırlar. Dikkate alınmaması facia ile sonuçlanabilir" dedi.

        'HİÇ UYUMAMIŞ GİBİ HİSSEDENLERDE DE 'UYKU APNESİ' OLABİLİR'

        Prof. Dr. Özlü, 'uyku apnesi' olan hastaların çoğunun bu durumu fark etmediğini belirterek, "Pek çok kişi, 'uyku apnesi' olduğunun farkında değil. Hastanın; uykuda horlaması ve tanıklı apne denilen, yanında uyuyan kişi hastanın ara ara nefesinin durduğunu, 10 saniye kadar nefes alamadığını gözlemlerse, gündüz de aşırı uykulu hal söz konusu olması bu hastalığın belirtilerindendir. Gazete okurken, araç kullanırken hemen içleri geçer ve oldukları yerde uyumaya başlarlar. Sabahları da yorgun uyanıp, sanki hiç uyumamış gibi hissedenlerde de 'uyku apnesi' olabilir" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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