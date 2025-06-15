'Forma Unutmaz' tanıtım filmine duygu yüklü yolculuk
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TRABZONSPOR’UN 2024-2025 sezonu forma tanıtım videosu proje yapımcısı Serdar Şen tanıtım filminin; ortaya çıkış sürecini, seçilen temaları, sahne arkasındaki çalışmaları ve orada yaşanan duyguları Demirören Haber Ajansı’na
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