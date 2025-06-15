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        'Forma Unutmaz' tanıtım filmine duygu yüklü yolculuk

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        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 14:01 Güncelleme: 15.06.2025 - 14:05
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        'Forma Unutmaz' tanıtım filmine duygu yüklü yolculuk
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        TRABZONSPOR’UN 2024-2025 sezonu forma tanıtım videosu proje yapımcısı Serdar Şen tanıtım filminin; ortaya çıkış sürecini, seçilen temaları, sahne arkasındaki çalışmaları ve orada yaşanan duyguları Demirören Haber Ajansı’na

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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