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        Trabzonsporlu Gözde Atasoy ve oyuncu Eymen Yücel, Minguzzi ailesini ziyaret etti

        – TRABZONSPOR'un forma tanıtım filminde Ahmet Minguzzi'yi canlandıran Eymen Yücel, yönetici Gözde Atasoy ile birlikte Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi'yi evinde ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 19:26 Güncelleme: 16.06.2025 - 19:30
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        Trabzonsporlu Gözde Atasoy ve oyuncu Eymen Yücel, Minguzzi ailesini ziyaret etti
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        – TRABZONSPOR’un forma tanıtım filminde Ahmet Minguzzi’yi canlandıran Eymen Yücel, yönetici Gözde Atasoy ile birlikte Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi’yi evinde ziyaret etti.

        Trabzonspor’un büyük ilgi gören ‘FormaUnutmaz’ tanıtım filminde Ahmet Minguzzi karakterini canlandıran genç oyuncu Eymen Yücel, Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Atasoy ile birlikte, merhum Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi’yi evinde ziyaret etti. Gerçekleşen anlamlı buluşmada, hayatını kaybeden Ahmet Minguzzi’nin anıları anılırken, Eymen Yücel ve Gözde Atasoy tarafından Yasemin Minguzzi’ye çiçek takdim edildi. Ziyaret sırasında duygusal anlar yaşandı. Trabzonspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Merhum Ahmet Minguzzi’nin davasının sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması için süreci yakından izlemeye devam edeceğimizi kamuoyuna bildiririz” ifadelerine yer verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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