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        Kokarcaya karşı 'samuray arı'lar salındı (2)

        TRABZON'DADA SAMURAY ARILAR SALINDITrabzon'da fındık bahçelerinde yapraklarını yiyip suyunu emdiği bitkilerin kökünü kurutan 'kahverengi kokarca' adlı böcek türü için başlatılan biyolojik mücadelede, laboratuvar ortamında çoğaltılan samuray arılar, bahçelere salındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 17:16 Güncelleme: 18.06.2025 - 17:20
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        Kokarcaya karşı 'samuray arı'lar salındı (2)
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        TRABZON'DADA SAMURAY ARILAR SALINDI

        Trabzon’da fındık bahçelerinde yapraklarını yiyip suyunu emdiği bitkilerin kökünü kurutan 'kahverengi kokarca' adlı böcek türü için başlatılan biyolojik mücadelede, laboratuvar ortamında çoğaltılan samuray arılar, bahçelere salındı. Biyolojik mücadele kapsamında, Fındık Araştırma Enstitüsü Laboratuvarı’nda üretilen samuray arılar, Ortahisar ilçesi Akyazı Mahallesi’ne salındı. Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay ve üreticilerin katıldığı törende, tüplerdeki samuray arılarI, görevliler fındık dallarına bıraktı. Kentte belirlenen lokasyonlara, belirli aralıklarla 56 bin samuray arının doğaya salınacağı bildirildi.

        ‘KOKARCANIN ÜREMESİNİ ENGELLİYOR’

        Samuray arısının, kahverengi kokarcanın üremesini engellediğini ifade eden Vali Aziz Yıldırım, “Doğada sadece insan yaşamıyor, yaşayan pek çok canlı var. Bunların bir kısmı bizim de talip olduğumuz bazı ürünlere talip oluyorlar. Bizimle paylaşmak istiyorlar. Hatta bize hiç bırakmak istemiyorlar. Biz bunlara zararlılar diyoruz. Bu zararlılarla mücadele ediyoruz. Birkaç yıldan bu tarafa kahverengi kokarca böceği özellikle Karadeniz’de, özellikle fındığa ciddi zarar veriyor. Bu zarar ekonomik anlamda bütün Karadeniz’i özellikle fındık üreticilerini ciddi anlamda etkiliyor. Hem rekoltemizi düşürüyor hem ağaçlara zarar veriyor hem de acılaştırarak belki ilk etapta sağlam gibi gördüğünüz fındıkların lezzet kalitesini düşürüyor. Mücadele ederken doğada yaşayan diğer canlılara da zarar vermemek lazım. Çok önemli, ince düşünerek yapmamız gereken bir mücadele. Samuray arıları, çok büyük arılar değil, ince bir sivrisinek kadar. Samuray arısı kokarca böceğine saldırmıyor, onu yemiyor. Üremesini engelliyor” diye konuştu.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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