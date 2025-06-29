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        Seyir halindeyken alev alan cip yandı

        TRABZON'un Maçka ilçesinde seyir halindeyken alev alan cipteki yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 10:58 Güncelleme: 29.06.2025 - 10:58
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        Seyir halindeyken alev alan cip yandı
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        TRABZON’un Maçka ilçesinde seyir halindeyken alev alan cipteki yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        Olay, dün gece saatlerinde Maçka ilçesi Gürgenağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen cip seyir halindeyken kaputtan dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı fark eden sürücü aracını yol kenarına çekerek yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm aracı sardı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında cip kullanılmaz hale geldi. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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