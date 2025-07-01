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        Trabzonspor akşam antrenmanını tamamladı

        TRABZONSPOR, 2024–2025 sezonu hazırlıklarını bugün akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 20:34 Güncelleme: 01.07.2025 - 20:40
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        Trabzonspor akşam antrenmanını tamamladı
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        TRABZONSPOR, 2024–2025 sezonu hazırlıklarını bugün akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Trabzonspor, 2024–2025 sezonu hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla devam etti. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, teknik ısınmanın ardından rondo ve dar alanda oyun çalışması yaptı.

        Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla sürdürecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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