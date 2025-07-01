Trabzonspor akşam antrenmanını tamamladı

Trabzonspor, 2024–2025 sezonu hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla devam etti. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, teknik ısınmanın ardından rondo ve dar alanda oyun çalışması yaptı.

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