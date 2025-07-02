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        Tartıştığı akrabasını tabancayla ağır yaraladı

        TRABZON'un Akçaabat ilçesinde Mesut B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 16:01 Güncelleme: 02.07.2025 - 16:01
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        Tartıştığı akrabasını tabancayla ağır yaraladı
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        TRABZON'un Akçaabat ilçesinde Mesut B., arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı akrabası Nizam B.'yi tabancayla vurarak ağır yaraladı.

        Olay, öğle saatlerinde Demirkapı Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan Mesut B. ile akrabası Nizam B. sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavga dönüştü. Mesut B., yanında taşıdığı tabancayla Nizam B.'ye ateş açtı. Kurşunların bacaklarına isabet ettiği Nizam B. yere yığılırken, saldırgan kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nizam B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Diğer yandan jandarma teslim olan şüphelinin işlemleri sürerken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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