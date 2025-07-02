Tartıştığı akrabasını tabancayla ağır yaraladı

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde Mesut B., arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı akrabası Nizam B.'yi tabancayla vurarak ağır yaraladı.

Olay, öğle saatlerinde Demirkapı Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan Mesut B. ile akrabası Nizam B. sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavga dönüştü. Mesut B., yanında taşıdığı tabancayla Nizam B.'ye ateş açtı. Kurşunların bacaklarına isabet ettiği Nizam B. yere yığılırken, saldırgan kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nizam B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Diğer yandan jandarma teslim olan şüphelinin işlemleri sürerken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.