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        Hamsik'in jübilesinde Trabzonspor buluşması

        TRABZONSPOR'un şampiyonluk sezonunda forma giyen oyuncularından Marek Hamsik için düzenlenen jübile organizasyonu, eski takım arkadaşlarını bir araya getirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 23:08 Güncelleme: 04.07.2025 - 23:10
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        Hamsik'in jübilesinde Trabzonspor buluşması
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        TRABZONSPOR’un şampiyonluk sezonunda forma giyen oyuncularından Marek Hamsik için düzenlenen jübile organizasyonu, eski takım arkadaşlarını bir araya getirdi. Slovakya’da gerçekleşecek etkinlikte, Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, eski teknik direktör Abdullah Avcı ve Abdülkadir Ömür de yer alacak.

        Trabzonspor’un şampiyonluk sezonuna forma giyen oyuncularından Marek Hamsik için düzenlenen jübile organizasyonu, eski takım arkadaşlarını bir araya getirdi. Trabzonspor’un unutulmaz kaptanı Marek Hamsik, Slovakya’nın başkenti Bratislava’daki Tehelne Pole Stadyumu’nda 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü saat 19.00’da düzenlenecek jübile maçında futbolseverlere veda edecek. Temsil niteliğinde hazırlanan jübile maçında, Hamsik’in kariyerindeki eski takım arkadaşları da sahada olacak. Hamsik’in eski takım arkadaşları, Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür ve Anastasios Bakasetas’ın yanı sıra, teknik direktör Abdullah Avcı da etkinlikte olacak isimler arasında yer alıyor. Ayrıca Napoli ve Galatasaray forması giymiş Dries Mertens’in de 3 Temmuz’da yapılan jübile kadrosuna dahil olacağı duyurulmuştu.

        Trabzonspor’da forma giydiği iki sezonda hem Süper Lig şampiyonluğu yaşayan hem de sahadaki liderliği ve aidiyet duygusuyla taraftarın gönlünde taht kuran Hamsik, kariyerini noktaladığı Slovakya'da düzenlenen jübile etkinliğiyle onurlandırıldı. Hamsik’in jübilesi kapsamında Slovakya’da yıldız oyunculardan oluşan iki takımın dostluk maçı yapacağı kaydedildi.

        TRABZONSPOR’DAKİ HAMSİK ETKİSİ

        Trabzonspor formasını 2021–2023 yılları arasında giyen Marek Hamsik, Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa Ligleri olmak üzere toplamda 65 maçta 6 gol, 6 asistlik skor katkısının yanı sıra sahadaki liderliği ve saha dışı karakteriyle şampiyonluk sezonunun kilit parçalarından biri olmuştu. Futbolu bıraktıktan sonra Slovakya’ya dönen tecrübeli oyuncunun jübilesine Avrupa futbolundan çok sayıda isim davet edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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