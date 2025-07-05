Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

– YENİ sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, çalışmalarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabına Trabzon’da devam eden bordo-mavililer, bu akşam saat 17.00’de yaptığı günün ikinci antrenmanını ile çalışmalarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavili oyuncular, dinamik ısınmanın ardından rondo ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, sonuçlandırma çalışması ile sona erdi.

Yarını izinli geçirecek olan bordo-mavililer, 7 Temmuz Pazartesi günü yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.