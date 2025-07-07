Trabzonspor kuvvet çalıştı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, çalışmalarını bugün sabah saat 10.00’da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde saat 10.00’da başlayan antrenmanda oyuncular salonda kuvvet çalışması yaptı.

– YENİ sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, çalışmalarına bugün sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

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