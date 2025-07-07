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        Trabzonspor kuvvet çalıştı

        – YENİ sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, çalışmalarına bugün sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 14:12 Güncelleme: 07.07.2025 - 14:15
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        Trabzonspor kuvvet çalıştı
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        – YENİ sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, çalışmalarına bugün sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

        Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, çalışmalarını bugün sabah saat 10.00’da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde saat 10.00’da başlayan antrenmanda oyuncular salonda kuvvet çalışması yaptı.

        Trabzonspor, sezon hazırlıklarına bugün saat 17.00’de yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.

        Bordo-mavililerin saat 17.00’deki antrenmanının ilk 30 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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