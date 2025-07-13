Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Bakan Uraloğlu: Trabzon Şehir Hastanesi kavşağını 20 günde tamamlayıp hizmete açtık

        ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Şehir Hastanesi'ne ve Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne ulaşımı kolaylaştıracak modern kavşak düzenlemesinin tamamlanarak trafiğe açıldığını ifade ederek, "İlk etapta 20 gün gibi kısa bir sürede tamamladığımız modern dönel kavşağı 11 Temmuz tarihinde trafiğe açtık" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 12:13 Güncelleme: 13.07.2025 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Uraloğlu: Trabzon Şehir Hastanesi kavşağını 20 günde tamamlayıp hizmete açtık
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Şehir Hastanesi’ne ve Şenol Güneş Spor Kompleksi’ne ulaşımı kolaylaştıracak modern kavşak düzenlemesinin tamamlanarak trafiğe açıldığını ifade ederek, “İlk etapta 20 gün gibi kısa bir sürede tamamladığımız modern dönel kavşağı 11 Temmuz tarihinde trafiğe açtık" dedi.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Akyazı Mahallesi'nde yapımı devam eden 900 yataklı Trabzon Şehir Hastanesi’ne ve Şenol Güneş Spor Kompleksi’ne ulaşımı kolaylaştıracak modern kavşak düzenlemesinin tamamlandığını açıkladı. Hastaneye ulaşımda artan talebi karşılamak ve trafik akışını daha konforlu hale getirmek amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini belirten Uraloğlu, "İlk etapta 20 gün gibi kısa bir sürede tamamladığımız modern dönel kavşağı 11 Temmuz tarihinde trafiğe açtık" dedi.

        ‘SEZON AÇILMADAN ÖNCE KONFORLU VE GÜVENLİ TRAFİK HEDEFİMİZ’

        Kavşak projesinin sadece hastaneye değil, Şenol Güneş Spor Kompleksi’ne de kesintisiz ve güvenli ulaşım sağladığını vurgulayan Uraloğlu, "Ağustos ayında başlayacak Süper Lig sezonu öncesinde, stadyuma ve şehir hastanesine bağlantıların hazır olması için çalışmalarımızı hızlandırdık. Sezon açılmadan önce konforlu ve güvenli bir trafik akışı sağlamak en önemli hedefimizdi" ifadelerini kullandı.

        Bakan Uraloğlu ayrıca, Şehir Hastanesi’nin kuzeyinden geçen bağlantı yolunu da hastane hizmete açılmadan tamamlamayı planladıklarını belirterek, "Bu yatırımlar sayesinde Trabzon’a modern ve güvenli bir ulaşım hizmeti sunacağız" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Katili ortaya çıkaran detay! Necla Sağlam cinayeti Türkiye'yi sarstı!
        Katili ortaya çıkaran detay! Necla Sağlam cinayeti Türkiye'yi sarstı!
        Ankara'da 26 katlı binada yangın: 3 ölü
        Ankara'da 26 katlı binada yangın: 3 ölü
        Şile Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi
        Şile Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi
        Yağış çok az! Şiddetli rüzgara dikkat!
        Yağış çok az! Şiddetli rüzgara dikkat!
        İnternetsiz mesajlaşma uygulaması!
        İnternetsiz mesajlaşma uygulaması!
        Aşırı sıcaklara karşı sıcak çarpması uyarısı!
        Aşırı sıcaklara karşı sıcak çarpması uyarısı!
        "Terörsüz Türkiye"ye ay yıldızlı destek
        "Terörsüz Türkiye"ye ay yıldızlı destek
        'Kendimi şanslı hissediyorum' butonu neden var?
        'Kendimi şanslı hissediyorum' butonu neden var?
        Devrik 'Kraliçe', kraliçe oldu
        Devrik 'Kraliçe', kraliçe oldu
        "Pezeşkiyan'ın bulunduğu bina vuruldu"
        "Pezeşkiyan'ın bulunduğu bina vuruldu"
        "Ünlü olmak gibi bir gayem yoktu"
        "Ünlü olmak gibi bir gayem yoktu"
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        "Çin Hint-Pasifik'te barışı baltalıyor"
        "Çin Hint-Pasifik'te barışı baltalıyor"
        "Epstein İsrail'e çalışıyordu"
        "Epstein İsrail'e çalışıyordu"
        Yeni hedef Bailey!
        Yeni hedef Bailey!
        Rize'de kaza! Ölü ve yaralılar var
        Rize'de kaza! Ölü ve yaralılar var
        12 milyon lira dolandırıldı
        12 milyon lira dolandırıldı
        Orkun Kökçü coşkusu!
        Orkun Kökçü coşkusu!
        Dünya mirası oldu
        Dünya mirası oldu
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!

        Benzer Haberler

        Trabzon Şehir Hastanesi Kavşağı trafiğe açıldı
        Trabzon Şehir Hastanesi Kavşağı trafiğe açıldı
        Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde Fatma Turgut konser verdi
        Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde Fatma Turgut konser verdi
        Trabzonspor'un yeni transferi Felipe Augusto'dan taraftarlara mesaj
        Trabzonspor'un yeni transferi Felipe Augusto'dan taraftarlara mesaj
        Trabzonspor ilk hazırlık maçında Dinamo Tiflis ile 1-1 berabere kaldı
        Trabzonspor ilk hazırlık maçında Dinamo Tiflis ile 1-1 berabere kaldı
        Trabzonspor, Felip Augusto ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı
        Trabzonspor, Felip Augusto ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı
        Futbol: Hazırlık maçı
        Futbol: Hazırlık maçı