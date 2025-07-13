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        Trabzonspor, İsviçreli orta saha Puertas'ı gündemine aldı

        – YENİ sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Qadsiah'ta forma giyen İsviçreli orta saha oyuncusu Cameron Puertas'ı gündemine aldığı iddia edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 23:21 Güncelleme: 13.07.2025 - 23:25
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        Trabzonspor, İsviçreli orta saha Puertas'ı gündemine aldı
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        – YENİ sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’un, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Qadsiah’ta forma giyen İsviçreli orta saha oyuncusu Cameron Puertas’ı gündemine aldığı iddia edildi.

        Yurt dışı kaynaklı bazı sosyal medya ve transfer platformlarında yer alan haberlere göre; bordo-mavili kulüp, 25 yaşındaki futbolcuyu orta saha rotasyonuna dahil etmeyi hedefliyor. İsviçre futbolunun yetiştirdiği isimlerden biri olan Puertas, geçtiğimiz sezonun devre arasında Belçika’nın Union Saint-Gilloise takımından Suudi Arabistan temsilcisi Al-Qadsiah’a transfer olmuştu. Özellikle oyun kurucu özellikleriyle dikkat çeken Puertas’ın, ‘8 numara’ pozisyonunda görev alabileceği ve Trabzonspor’un bu bölge için alternatif arayışında olduğu aktarıldı.

        İddialara göre Trabzonspor yönetimi, oyuncunun şartlarını araştırırken, resmi teklifin ise henüz iletilmediği ifade ediliyor. İsviçre U21 Milli Takımı’nda da forma giyen Puertas, kariyerinde toplamda 200’ün üzerinde maça çıktı.

        Trabzonspor cephesinden ise konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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