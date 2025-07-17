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        Trabzonspor'da Saul ve Puertas transferleri için son viraj

        YENİ sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da gözler Saul Niguez ve Cameron Puertas transferlerinde.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 13:11 Güncelleme: 17.07.2025 - 13:11
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        Trabzonspor'da Saul ve Puertas transferleri için son viraj
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        YENİ sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’da gözler Saul Niguez ve Cameron Puertas transferlerinde. Bordo mavili ekip, iki oyuncuyla ilgili sürecin son aşamasına gelirken, kulüplerle ilgili detayların netleşmesi bekleniyor. Saul Niguez’in Atletico Madrid ile olan sözleşme feshi beklenirken, Cameron Puertas için ise Al-Qadsiah’ın hamlesi takip ediliyor.

        İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Atletico Madrid forması giyen Saul Niguez’in Trabzonspor’la prensipte anlaşma sağladığı belirtildi. Bordo mavili ekibin oyuncuya yıllık yaklaşık 3 milyon Euro teklif ettiği, Saul’ün de bu teklifi kabul ettiği kaydedildi. Ancak transferin resmiyete kavuşması için Atletico Madrid ile sözleşme feshi gerekiyor. İspanyol kulübüyle yapılan görüşmelerin sürdüğü, tarafların ayrılık için son prosedürleri tamamlamaya çalıştığı öğrenildi.

        PUERTAS KONUSUNDA AL-QADSİAH’IN TAVRI BELİRLEYİCİ OLACAK

        Öte yandan orta saha için gündemde yer alan bir diğer isim olan Cameron Puertas konusunda ise Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah’ın tavrı belirleyici olacak. İsviçreli oyuncuya ilgi gösteren Trabzonspor, oyuncunun kulübüyle olan bağının kopmasını bekliyor. Al-Qadsiah’ın orta sahaya yeni bir oyuncu transfer etmesi durumunda Puertas için çıkış yolu açılabileceği ifade ediliyor.

        Her iki oyuncunun transferinin bu hafta içerisinde netlik kazanması bekleniyor. Trabzonspor’un, özellikle Saul transferini kamp dönemine yetiştirme konusunda ısrarcı olduğu, teknik direktör Fatih Tekke’nin de bu transferlere öncelik verdiği bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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