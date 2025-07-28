Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Karadeniz'in yaylalarına 'sıcak' göçü

        DOĞU Karadeniz'de son günlerde artan nem oranıyla sıcaktan bunalanlar, soluğu yüksek rakımlı yaylalarda almaya başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 09:33 Güncelleme: 28.07.2025 - 09:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karadeniz'in yaylalarına 'sıcak' göçü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        DOĞU Karadeniz’de son günlerde artan nem oranıyla sıcaktan bunalanlar, soluğu yüksek rakımlı yaylalarda almaya başladı. Termometrelerin 33 dereceyi gösterdiği Trabzon’nda Akçaabat ilçesine bağlı Hıdırnebi Yaylası, serin havası ve bol oksijenli ortamıyla yoğun ilgi görüyor. Yaylada doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler, sisle kaplı yamaçlarda yürüyüş yapıp, eşsiz manzaranın keyfini çıkarıyor.

        Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası ve artan nem oranı nedeniyle vatandaşlar serin bölgeleri tercih etmeye başladı. Doğu Karadeniz’de her yıl yaz aylarında ziyaretçi akınına uğrayan yüksek rakımlı yaylalar, bu yıl da sıcak havalardan bunalan yerli ve yabancı turistlerin tercihi oldu. Termometrelerin 33 dereceyi gösterdiği Trabzon’da Akçaabat ilçesine bağlı Hıdırnebi Yaylası, doğal güzelliklerinin yanında serin havası ve bol oksijenli ortamıyla ziyaretçi akınına uğruyor. Deniz seviyesinden 1600 metre yükseklikte yer alan yaylada doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyenler, sisle kaplı yamaçlarda yürüyüş yapıyor, ata biniyor, yayla yolu boyunca kurulan stantlardan yöresel ürünler ve hediyelik eşyalar satın alıyor. Bölgede kurulan çadırlarda vakit geçirenler ise doğayla baş başa kalarak, yemek pişiriyor, piknik yapıp, temiz havanın keyfini çıkarıyor. Yöre halkı da yaylada kurdukları çadırlarda gelen misafirlere süt, yağ ve peynir gibi doğal ürünler sunuyor.

        ‘YAYLA BENİM İÇİN DOKTOR GİBİ’

        Yaz mevsimini büyükbaşlarıyla göç ettiği yaylada geçiren Hatice Akkaş, “Yaylada inek bakıyoruz. Serinlikte tatlı uykumuzu uyuyoruz. Vatandaşlar geliyor, süt, yağ, peynir istiyor biz de veriyoruz. Her sene çadırlar kuruluyor. Bu yıl Arap turist sayısı azaldı. Çadırlar her zaman dolu olmuyor. Çadırlara gelerek, gün içinde dinleniyorlar ve yemek pişirip, yiyorlar. Akşamüstü toplanıp gidiyorlar. Hava çoğunlukla serin oluyor. Bazen dumanlı, sisli oluyor. Merkez çok sıcak oluyor, bunalıma giriyorum. Yayla benim için doktor gibi” dedi.

        ‘BURAYA ‘TÜRKİYE’NİN CENNETİ’ DİYORLAR’

        Kurduğu çadırlarla turistlere hizmet veren Hacı Rahmi Akkol, “Hıdırnebi’de çadır kurma işini ben keşfettim. Araplar da çok memnun kaldı. Gelen turistler yağmur yağdığı zaman çadırların içerisinde rahat ediyor. Güneş olunca, hasırlarını çadırların önüne koyarak dinleniyor. Kuveyt’ten, Katar’dan, Umman’dan ve Suudi Arabistan’dan gelenler var. Her yıl burası turist doluyor. Yeter ki gelsinler, memlekete döviz kazandırsınlar. Buraya, ‘Türkiye’nin cenneti’ diyorlar” diye konuştu.

        ‘DOĞASI HARİKA’

        Yaylayı gezmek için Antalya’dan gelen Satı Koska, “Antalya çok sıcak, nemden durulmuyor. Antalya’ya göre burası cennet. Çok hoşumuza gitti. Doğası harika. İnsanları ve yemekleri çok farklı. Serinlemek için en güzel ortam. İyi ki geldik. İlk kez geliyoruz. Etrafı keşfediyoruz” ifadelerini kullandı.

        ‘HAVASI ÇOK GÜZEL’

        Kemal Koska ise “Yaylanın havası çok güzel. Ne çok soğuk ne de çok sıcak. Bu kadar turist çeken bir yayla olduğunu bilmiyorduk. Çocuklar için de eğlenceli ve güvenli. Yeşillik alan çok fazla ve araç yoğunluğu yok. Hava çok temiz. Trabzon merkez aşırı sıcak, bu kadar beklemiyorduk. Yaylalar çok güzel. Şehirden kaçmak için birebir serin ortam. En çok Karadeniz insanının yaklaşımını sevdik. Gayet mutluyuz” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa yangınında son durum! 1 kişi gözaltında
        Bursa yangınında son durum! 1 kişi gözaltında
        Kabine toplanıyor! Gündem yoğun
        Kabine toplanıyor! Gündem yoğun
        Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
        Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
        İşçi ve memurun zam pazarlığı
        İşçi ve memurun zam pazarlığı
        Galatasaray, Donnarumma için harekete geçti!
        Galatasaray, Donnarumma için harekete geçti!
        Otomotivde ÖTV bilmecesi
        Otomotivde ÖTV bilmecesi
        Beşiktaş'tan Solskjaer kararı: Yollar ayrılabilir
        Beşiktaş'tan Solskjaer kararı: Yollar ayrılabilir
        Trump'tan İsrail'e: Karar vermek zorunda
        Trump'tan İsrail'e: Karar vermek zorunda
        İstanbul sis altında
        İstanbul sis altında
        Sıcak hava, kuvvetli rüzgar ve çöl tozu uyarıları
        Sıcak hava, kuvvetli rüzgar ve çöl tozu uyarıları
        Gazze'deki kıtlık şiddetleniyor
        Gazze'deki kıtlık şiddetleniyor
        Anne ve babalar bu belirtilere dikkat!
        Anne ve babalar bu belirtilere dikkat!
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        "Bazen hayatta olmaktan utanıyorum"
        "Bazen hayatta olmaktan utanıyorum"
        Polisin üzerine araç sürdü
        Polisin üzerine araç sürdü
        İtalya'dan flaş takas iddiası!
        İtalya'dan flaş takas iddiası!
        Sosyal medyadaki görüntüye soruşturma
        Sosyal medyadaki görüntüye soruşturma
        10 numaralı atlayış
        10 numaralı atlayış
        Gökalp İçer gözaltına alındı
        Gökalp İçer gözaltına alındı
        Sosyal hayatı felç eden sessiz sorun!
        Sosyal hayatı felç eden sessiz sorun!

        Benzer Haberler

        Trabzon'da "28. Geleneksel Haçkalı Hoca Anma Programı" gerçekleştirildi
        Trabzon'da "28. Geleneksel Haçkalı Hoca Anma Programı" gerçekleştirildi
        Trabzon'da "11. Taşlıoba Kurtdüzü Yayla Şenliği" yapıldı
        Trabzon'da "11. Taşlıoba Kurtdüzü Yayla Şenliği" yapıldı
        Nostalji tutkusu bitmeyen kasetçi aynı iş yerinde 47 yılı geride bıraktı
        Nostalji tutkusu bitmeyen kasetçi aynı iş yerinde 47 yılı geride bıraktı
        Trabzon'da Geleneksel Sis Dağı Kültür Şenlikleri'nin 204'üncüsü yapıldı
        Trabzon'da Geleneksel Sis Dağı Kültür Şenlikleri'nin 204'üncüsü yapıldı
        Trabzon'daki Sera Gölü'nde turizm hareketliliği yaşanıyor
        Trabzon'daki Sera Gölü'nde turizm hareketliliği yaşanıyor
        Orta ve Doğu Karadenizli fındık üreticileri hasada hazırlanıyor
        Orta ve Doğu Karadenizli fındık üreticileri hasada hazırlanıyor