Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Balıkçıların bulduğu insansız deniz aracının imha edilmesi için çalışma başlatıldı

        TRABZON'un Çarşıbaşı ilçesi açıklarında balıkçılar tarafından bulunan insansız deniz aracının kontrollü şekilde etkisiz hale getirilmesi için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 09:04 Güncelleme: 01.10.2025 - 09:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkçıların bulduğu insansız deniz aracının imha edilmesi için çalışma başlatıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TRABZON’un Çarşıbaşı ilçesi açıklarında balıkçılar tarafından bulunan insansız deniz aracının kontrollü şekilde etkisiz hale getirilmesi için çalışma başlatıldı.

        Çarşıbaşı ilçesi açıklarında önceki gece hamsi avına çıkan balıkçılar tarafından fark edilerek vinç ile Yoroz Limanı’na çekilen cismin, yapılan incelemeler sonrası menşei belirsiz insansız deniz aracı olduğu belirlendi. Dün sabahın erken saatlerinde bölgeye giden Sualtı Harekat ve Kurtarma Komutanlığı personeli ve uzman ekipler, aracın etkisiz hale getirilmesine yönelik kontrollü çalışmalara başladı. Bölgeyi güvenlik çemberine alan ekiplerin önlem amacıyla sinyal kesici cihazı da hazır bulundurduğu gözlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Yasa dışı bahis operasyonu: 59 gözaltı!
        Yasa dışı bahis operasyonu: 59 gözaltı!
        Bir kadın cinayeti daha... Karnından vuruldu!
        Bir kadın cinayeti daha... Karnından vuruldu!
        ABD'de federal hükümet resmen kapandı
        ABD'de federal hükümet resmen kapandı
        Enflasyon ile faiz farkı işçiyi üzdü
        Enflasyon ile faiz farkı işçiyi üzdü
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        "Savaşçı ruhunu yeniden uyandırıyoruz"
        "Savaşçı ruhunu yeniden uyandırıyoruz"
        4 kent için 'sarı' alarm! 3 bölgede yağış var!
        4 kent için 'sarı' alarm! 3 bölgede yağış var!
        Aslan, Liverpool'a diz çöktürdü!
        Aslan, Liverpool'a diz çöktürdü!
        "Türk takımlarının neler yapabileceğini gösterdik"
        "Türk takımlarının neler yapabileceğini gösterdik"
        'Elektrik ve doğalgaza zam yok'
        'Elektrik ve doğalgaza zam yok'
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri
        Galatasaray, Liverpool'a cevap: Tek mucizeniz 2005'te!
        Galatasaray, Liverpool'a cevap: Tek mucizeniz 2005'te!
        Tarihi gece!
        Tarihi gece!
        PAMEL soruşturmasında 4 tutuklama
        PAMEL soruşturmasında 4 tutuklama
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME 2 - Trabzon'da balıkçılar tarafından insansız deniz aracı bulund...
        GÜNCELLEME 2 - Trabzon'da balıkçılar tarafından insansız deniz aracı bulund...
        Trabzonspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları devam ediyor
        Trabzonspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları devam ediyor
        Balıkçıların bulduğu insansız deniz aracı, ekipleri harekete geçirdi (5)
        Balıkçıların bulduğu insansız deniz aracı, ekipleri harekete geçirdi (5)
        Trabzonspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzon'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Trabzon'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        AK Parti Trabzon İl Başkanı Mumcu, yapımı devam eden şehir hastanesinde inc...
        AK Parti Trabzon İl Başkanı Mumcu, yapımı devam eden şehir hastanesinde inc...