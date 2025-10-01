Balıkçıların bulduğu insansız deniz aracı imha edildi (3)

VALİYILDIRIM: UKRAYNA'YA AİT

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, balıkçılar tarafından bulunan insansız deniz aracının, açık denizde imhası sonrası açıklamalarda bulundu. İnsansız deniz aracının Ukrayna’ya ait olduğunu söyleyen Vali Yıldırım, “Önceki gece balıkçılarımız ağlarını atmış avlarını yaparken bir cisme rastlıyorlar. İnsansız bir deniz aracı olduğunu anlıyorlar. Onu alarak limana getiriyor ve Sahil Güvenlik ekiplerine haber veriyorlar. Sahil Güvenlik Komutanlığımız ve jandarma birlikte geliyor ve araca bakıyorlar. Ciddiye alınacak bir insansız deniz aracı olduğunu anlıyorlar. Daha sonra yapılan tespitlerde Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta kullanılan cinsten olduğu tespit ediliyor. İstanbul’daki SAT Komandoları geldi. Arkadaşlarımız da tespitlerini yaptı. Savaş esnasında kullanılan patlayıcı yüklü bir cihaz olabileceği değerlendirildi. Bu tespitler yapılınca hiçbir riske girmeden patlatılmasının ve imha edilmesinin daha doğru olduğunu düşündüler. Gece İstanbul’dan uzmanlarımız geldi. Sabah yapılan değerlendirme de açık denize imha edilmesinin doğru olacağına karar verdiler. Karar tamamen kendilerini aittir. Ortak bir çalışma ile açığa alındı ve patlatma yapıldı. Bu tür cihazları inceleyene kadar ne olabileceğini bilmiyoruz. Balıkçılarımızın kendi avlarını yaparken bu tür cihazlara denk geldiğinde hiçbir şey yapmadan sahil güvenliğe haber vermelerini arzu ediyoruz. Tehlikeli olabilir. Arkadaşlarımız gelir ve ne gerekiyorsa yapılır. Bir sorun olmadı, güvenli imha yapıldı. Raporları tutuluyor. Ukrayna’ya ait. Üzerinde de zaten yazıları da var” diye konuştu.