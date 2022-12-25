Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

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TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 28 Aralık Çarşamba günü deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, Fenerbahçe karşılaşmasında oynayan oyuncular yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise dinamik ısınma ve teknik ısınmanın ardından topla çalma ve rondo çalışması gerçekleştirdi.

Dayanıklılık çalışmasının ardından idman, çift kale maçla sona erdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürecek.





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