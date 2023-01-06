Trabzon'da haklarında arama kararı bulunan 7 kişi yakalandı

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TRABZON (AA) - Trabzon'da haklarında arama kararı bulunan 2'si hükümlü 7 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Ortahisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ve Of İlçe Emniyet Müdürlüğünce haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, hakkında "Birden fazla kişi tarafından silahla yağma, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak ve bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma veya bulundurma" suçundan 10 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P. ile "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçundan hakkında 4 yıl 17 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.G.M, yakalandı.



Ekipler, "Hırsızlık" suçundan aranan M.P, "Mala zarar verme ve kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan aranan M.Ö, "Tehdit" suçundan aranan M.Ş, "Hakaret" suçundan aranan H.G. ve "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan aranan İ.B.K'yı da yakaladı.

Bu kişiler emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.



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