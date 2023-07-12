Trabzon'da "Türk-Macar Dostluk Anıtı" törenle açıldı

TRABZON (AA) - Türkiye ile Macaristan arasındaki bağları daha da güçlendirmek amacıyla yapılan "Türk-Macar Dostluk Anıtı" törenle açıldı.

Ganita Sahil düzenleme projesi kapsamında oluşturulan Türk Macar Dostluk Parkı'ndaki anıtın açılış töreni, Macaristan ve İstiklal marşlarının okunmasıyla başladı.

Törene katılan Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin çok iyi olduğunu söyledi.

Matis, Trabzon'a geçen yıl resmi bir ziyaret gerçekleştirdiğini, 2 hafta önce de kente ailesiyle gezmeye geldiğini belirtti.

Anıtın kendisini çok duygulandırdığını dile getiren Matis, "2024 senesinde, Türkiye-Macaristan ortak kültür senesi olacağından dolayı Trabzon'a ve bu güzel parka ortak kültür programları getirme fırsatı olacak. Bu gerçekten çok özel ve bizi mutlu edici bir gün. Bizi mutlu ettiniz, böyle dostlarımız olduğundan dolayı çok gururluyuz." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da Osmanlı İmparatorluğu'nun en kudretli padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman'ın Trabzon'da doğduğunu anımsatarak, "O bakımdan Trabzon'u tarif ederken Fatih'in fethettiği, Yavuz'un yönettiği, Kanuni Sultan Süleyman'ın doğduğu şehir olarak tarif ederiz." diye konuştu.

Türk-Macar ilişkilerinin yüzyıllar öncesine dayandığını belirten Zorluoğlu, önce Zigetvar'da bir Kanuni Sultan Süleyman dostluk parkı açıldığını, daha sonra ise Trabzon'da Kanuni Sultan Süleyman Parkı oluşturulduğunu kaydetti.

Zorluoğlu, Trabzon-Zigetvar kardeş şehir ilişkilerinin 25. yılı anısına daha önce yapılan bu alana bir dostluk anıtını da eklemekten onur ve gurur duyduklarını vurguladı.

AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, Türk-Macar ilişkilerini, dostluktan öte kardeşlik olarak değerlendirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Macaristan'ın Trabzon Fahri Konsolosu Umut Durbakayım ise "Türkiye ve Macaristan, tarih ve kültürel alanda birçok ortak değere sahip, dostluk ilişkileri çok kuvvetli olan iki ülke. Hatta bu ilişkiler, dostluktan öte kardeşlik seviyesinde olup, her geçen gün daha da güçlenmektedir." ifadelerini kullandı.

Trabzon ve Macaristan'ın Zigetvar şehirlerinin 1998'de kardeş şehir ilan edildiğini hatırlatan Durbakayım, iki ülke arasındaki birçok kültürel alanda aktivitelere yer verildiğini söyledi.

Protokol konuşmalarının ardından "Türk-Macar Dostluk Anıtı"nın açılışı yapıldı.