Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Trabzon'da "Türk-Macar Dostluk Anıtı" törenle açıldı

        AA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 15:06
        Trabzon'da "Türk-Macar Dostluk Anıtı" törenle açıldı

        TRABZON (AA) - Türkiye ile Macaristan arasındaki bağları daha da güçlendirmek amacıyla yapılan "Türk-Macar Dostluk Anıtı" törenle açıldı.

        Ganita Sahil düzenleme projesi kapsamında oluşturulan Türk Macar Dostluk Parkı'ndaki anıtın açılış töreni, Macaristan ve İstiklal marşlarının okunmasıyla başladı.

        Törene katılan Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin çok iyi olduğunu söyledi.

        Matis, Trabzon'a geçen yıl resmi bir ziyaret gerçekleştirdiğini, 2 hafta önce de kente ailesiyle gezmeye geldiğini belirtti.

        Anıtın kendisini çok duygulandırdığını dile getiren Matis, "2024 senesinde, Türkiye-Macaristan ortak kültür senesi olacağından dolayı Trabzon'a ve bu güzel parka ortak kültür programları getirme fırsatı olacak. Bu gerçekten çok özel ve bizi mutlu edici bir gün. Bizi mutlu ettiniz, böyle dostlarımız olduğundan dolayı çok gururluyuz." ifadelerini kullandı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da Osmanlı İmparatorluğu'nun en kudretli padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman'ın Trabzon'da doğduğunu anımsatarak, "O bakımdan Trabzon'u tarif ederken Fatih'in fethettiği, Yavuz'un yönettiği, Kanuni Sultan Süleyman'ın doğduğu şehir olarak tarif ederiz." diye konuştu.

        Türk-Macar ilişkilerinin yüzyıllar öncesine dayandığını belirten Zorluoğlu, önce Zigetvar'da bir Kanuni Sultan Süleyman dostluk parkı açıldığını, daha sonra ise Trabzon'da Kanuni Sultan Süleyman Parkı oluşturulduğunu kaydetti.

        Zorluoğlu, Trabzon-Zigetvar kardeş şehir ilişkilerinin 25. yılı anısına daha önce yapılan bu alana bir dostluk anıtını da eklemekten onur ve gurur duyduklarını vurguladı.

        AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, Türk-Macar ilişkilerini, dostluktan öte kardeşlik olarak değerlendirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Macaristan'ın Trabzon Fahri Konsolosu Umut Durbakayım ise "Türkiye ve Macaristan, tarih ve kültürel alanda birçok ortak değere sahip, dostluk ilişkileri çok kuvvetli olan iki ülke. Hatta bu ilişkiler, dostluktan öte kardeşlik seviyesinde olup, her geçen gün daha da güçlenmektedir." ifadelerini kullandı.

        Trabzon ve Macaristan'ın Zigetvar şehirlerinin 1998'de kardeş şehir ilan edildiğini hatırlatan Durbakayım, iki ülke arasındaki birçok kültürel alanda aktivitelere yer verildiğini söyledi.

        Protokol konuşmalarının ardından "Türk-Macar Dostluk Anıtı"nın açılışı yapıldı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Kazada ölen baba ve 2 oğlu ile yaralanan eşi ve kızı deprem sonrası onardıkları evlerine gidiyormuş
        Kazada ölen baba ve 2 oğlu ile yaralanan eşi ve kızı deprem sonrası onardıkları evlerine gidiyormuş
        Trabzonspor'da Benkovic ile Hakan Yeşil kampa katıldı
        Trabzonspor'da Benkovic ile Hakan Yeşil kampa katıldı
        YÖK Başkanı Özvar: Üniversiteler ve TUSAŞ ile önemli iş birliklerine imza atacağız
        YÖK Başkanı Özvar: Üniversiteler ve TUSAŞ ile önemli iş birliklerine imza atacağız
        Marc Bartra Trabzonspor´dan ayrıldı
        Marc Bartra Trabzonspor´dan ayrıldı
        `Küresel iklim değişimi fantezi olmaktan çıktı; sel riski artacak´
        `Küresel iklim değişimi fantezi olmaktan çıktı; sel riski artacak´
        Trabzonspor, Slovenya kampında ilk haftayı geride bıraktı
        Trabzonspor, Slovenya kampında ilk haftayı geride bıraktı