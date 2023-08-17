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        Of İmam Hatip Lisesi mezunları bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 16:42
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        Of İmam Hatip Lisesi mezunları bir araya geldi
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        TRABZON (AA) - Of İmam Hatip Lisesi Mezun ve Mensupları Derneği (OFİMDER) tarafından düzenlenen Of İmam Hatip Lisesi Mezun ve Mensupları Buluşmasın 22'ncisi gerçekleştirildi.

        Of Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof.Dr. İrfan Acar, Yalova Müftüsü İlyas Yılmaztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Çapoğlu, Saadet Partisi İlçe Başkanı Ahmet Muratoğlu, eski Siirt Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu, Trabzon ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Ali Çolak, OFİMDER Başkanı Hakan Terzioğlu, eski İlim Yayma Cemiyeti Ankara İl Başkanı Halim Altunkal, dernek yöneticileri, okulun eski ve yeni öğretmenleri ile mezunlar katıldı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan dernek başkanı Terzioğlu, derneğin faaliyetleri hakkında bilgi vererek, katılımcılara teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından İmam Hatip Liseleri arası hafızlık yarışmasında Trabzon birincisi ve Tokat bölge üçüncüsü olan Ensar Harputoğlu, hutbe okuma yarışmasında Trabzon biricisi olan Mehmet Ayaz ile eğitim çalışmalarının yanında sosyal kültürel faaliyetler ve çevre düzenlemesinde gösterdiği katkılardan dolayı edebiyat öğretmeni Ahmet Terzioğlu'na plaket verildi.

        Katılımcılara pilav ve kavurma ikram edilen programda, Yalova Müftüsü İlyas Yılmaztürk dua etti.

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