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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 20:41 Güncelleme: 08.09.2023 - 20:41
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu
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        AK Parti Hayrat İlçe Başkanlığını ziyaret eden Uraloğlu, partililerle bir araya geldi.

        Hayrat Belediye Başkanı Mehmet Nuhoğlu'nu da makamında ziyaret eden Uraloğlu, daha sonra esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi.

        AK Parti Çaykara İlçe Başkanlığını ziyaret eden Uraloğlu, ardından da Of-Çaykara Yolu şantiyesinde incelemelerde bulunarak çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi aldı.

        Uraloğlu, temasları kapsamında AK Parti Dernekpazarı İlçe Başkanlığı ile Dernekpazarı Belediye Başkanı Mehmet Aşık'a ziyaret gerçekleştirdi.

        Bakan Uraloğlu, kentteki ziyaretlerini, partisinin Of İlçe Başkanlığında partililerle görüşerek tamamladı.

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