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        Trabzon'da "40 Yıldan İzler" resim sergisi sanatseverlerle buluştu

        Trabzon Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kadir Şişginoğlu'nun, 40 yıldır yaptığı resimlerden oluşan "40 Yıldan İzler" resim sergisi ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 20:41 Güncelleme: 22.09.2023 - 21:00
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        Trabzon'da "40 Yıldan İzler" resim sergisi sanatseverlerle buluştu
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        Trabzon Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kadir Şişginoğlu'nun, 40 yıldır yaptığı resimlerden oluşan "40 Yıldan İzler" resim sergisi ziyarete açıldı.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'nde açılan sergide, yağlı boya ve akrilik teknikleriyle oluşturulan 57 eser sergilendi.

        Sergi açılışında konuşan Şişginoğlu, 40 yıldır yaptığı resimlerin sadece küçük bir bölümünü sergilediğini söyledi.

        Şişginoğlu, 40 yıldır yetiştirdiği öğrencilerle ve sanatseverle bu sergide buluşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Resimlerde geçen ağırlıklı tema kendi kültürümüzün kökleridir. Farklı uygarlıkların, 13 bin yıl Anadolu uygarlığının 5 bin yıllık Türk kültürünün uygarlığının çeşitli imgelerini resimlerimde kullanmak istedim. Resmi sadece bir duvar süsü olarak görmek toplumda büyük bir hastalık. Keşke bütün evlerin duvarlarında resim olsa da nasıl olursa olsun ona da razıyız. Benim amacım, toplumu, insanları ve bireyleri düşünmeye yönlendiren, bizim kültürümüzde, yaşam dünyamızda bunlar vardır dedirtebilen izlerin olması. Dilerim onu başarabilmişizdir."

        Şişginoğlu, 30 Eylül'e kadar devam edecek sergiye bütün sanatseverleri davet etti.

        Sergi açılışına, kurum ve kuruluş temsilcileri, ressamlar, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

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