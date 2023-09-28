Trabzon Üniversitesi'nden İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne ziyaret Trabzon Üniversitesi (TRÜ) Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Çiğdem Başfırıncı, beraberindeki öğretim üyeleriyle İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan'ı ziyaret etti.

Trabzon Üniversitesi (TRÜ) Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Çiğdem Başfırıncı, beraberindeki öğretim üyeleriyle İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan'ı ziyaret etti.

TRÜ'den yapılan açıklamaya göre, Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Başfırıncı, müdür yardımcıları Doç. Dr. Dilek Çil, Doç. Dr. Selcen Sarı Aytekin ve Melike Kurtaran Çelik ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Erdoğan'ı ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretin ardından sektörel sorunların çözümü için düzenlenen işbirliği toplantısında, İl Kültür ve Turizm Müdürü Erdoğan, TRÜ Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulunun danışma kuruluna seçildi.

Danışma kurulu üyeliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, Trabzon Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu'nun destekçisi olmaya devam edeceklerini belirterek, "Akademik birimlerin bölge turizmine insan kaynağı oluşturma özelliğinin yanında turizm sektörüne kalite yönünden direkt etki sağlayan bir rol taşıdığının altını çizdi.

Erdoğan, toplantının sektörler arası işbirliği ve çözüm odaklı yaklaşım açısından önemini vurgulayarak, oluşturulan yol haritası çerçevesinde iş dünyasının sesini daha güçlü bir şekilde duyurabilmek ve sorunları çözmek için aktif şekilde çalışmaya devam edeceklerini aktardı.

Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Çiğdem Başfırıncı da bu tür toplantıların sektörel sorunların çözümü ve yeni avantaj alanlarının değerlendirilmesi anlamında önemine değindi.