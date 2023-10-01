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        Trabzonspor, teknik direktör Bjelica ile iç sahada sorun yaşamıyor

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında evinde Pendikspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica ile iç sahada sorun yaşamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 11:09 Güncelleme: 01.10.2023 - 11:09
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        Trabzonspor, teknik direktör Bjelica ile iç sahada sorun yaşamıyor
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        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında evinde Pendikspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica ile iç sahada sorun yaşamıyor.

        Bordo-mavililer, geçen sezonun 30. haftası öncesinde göreve gelen Bjelica yönetiminde 15 lig karşılaşmasına çıktı. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 7 mağlubiyet elde ederken hiç beraberlik yaşamadı.

        Trabzonspor, iç sahada oynadığı 7 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 yenilgi sonunda 18 puan toplarken 2,5 puan ortalamasını yakaladı.

        Karadeniz ekibi, iç sahada geçen sezon Ankaragücü'nü 2-0, Vavacars Fatih Karagümrük'ü 4-1, Corendon Alanyaspor'u 5-1 mağlup ederken, bu sezon Bitexen Antalyaspor'u 1-0, Beşiktaş'ı 3-0, Pendikspor'u da 2-1'lik sonuçla geçti.

        Bordo-mavililer, Bjelica yönetiminde tek mağlubiyetini ligin 3. haftasında sahasında Çaykur Rizespor karşısında 3-2'lik sonuçla yaşadı.

        Trabzonspor, bu maçlarda 19 gol atarken kalesinde 6 gol gördü.

        - Deplasmanda ise kayıp

        Trabzonspor, Bjelica yönetiminde iç sahadaki başarısının aksine deplasmanlarda kötü bir performans gösterdi.

        Bordo-mavili takım, Hırvat teknik adam yönetiminde 8 deplasman maçında 6 mağlubiyet, 2 galibiyet yaşayarak 6 puanda kaldı.

        Karadeniz ekibi, iç sahada 2,5 gibi yüksek bir puan ortalaması yakalarken dış sahada ise 0,75 gibi düşük bir puan ortalamasında kaldı.

        - 12 puanın 9'u iç sahada

        Trabzonspor, bu sezon ligde topladığı 12 puanın 9'unu iç sahada elde etti.

        Bordo-mavililer, bu maçlarda Bitexen Antalyaspor, Beşiktaş ve Pendikspor'u mağlup ederken dış sahada tek 3 puanını Kasımpaşa deplasmanında 5-1'lik sonuçla elde etti.

        - İç sahada farklı galibiyetler

        Trabzonspor, sahasında geçen sezon Ankaragücü'nü 2-0, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-1, Corendon Alanyaspor'u 5-1 mağlup etti.

        Bordo-mavililer, Bjelica yönetiminde büyük maçlardaki ilk galibiyetini de sahasında bu sezon 5. haftada Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ederek elde etti. Üç büyük rakibi karşısındaki en son galibiyet sevincini, geçen sezonun 14. haftasında Fenerbahçe'yi evinde 2-0 yenerek yaşayan bordo-mavililer, Beşiktaş karşısında sahasında aldığı sonuçla 266 günlük galibiyet özlemine son verdi.

        Bjelica yönetiminde geçen sezon ligin 34. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-1, bu sezon ligin 2. haftasında Galatasaray'a 2-0 kaybeden Karadeniz ekibi, Bjelica yönetiminde siyah-beyazlı takımı mağlup ederek söz konusu maçlar içerisindeki ilk 3 puanını elde etti.

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