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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Trabzonspor ile Fatih Vatanspor 2-2 berabere kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 18:45 Güncelleme: 01.10.2023 - 18:45
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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Trabzonspor ile Fatih Vatanspor 2-2 berabere kaldı.

        Ev sahibi takım karşılaşmanın 2. dakikasında Teona Bakradze'nin ayağından gelen gol ile 1-0 öne geçti. Deplasman ekibi ise 7. dakikada Marcelly Costa Vale ile beraberliği yakaladı.

        Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan maçın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

        Fatih Vatanspor, 59. dakikada tekrar Marcelly Costa Vale'nin ikinci golüyle öne geçti. Trabzonspor'da Balongo 66. dakikada kaleciden çaldığı top ile maça denge getirdi.

        Bordo-mavili takımda 87. dakikada Teona Bakradze hakeme tükürdüğü için kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi.

        Maç 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.

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