Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Trabzonspor ile Fatih Vatanspor 2-2 berabere kaldı.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Trabzonspor ile Fatih Vatanspor 2-2 berabere kaldı.
Ev sahibi takım karşılaşmanın 2. dakikasında Teona Bakradze'nin ayağından gelen gol ile 1-0 öne geçti. Deplasman ekibi ise 7. dakikada Marcelly Costa Vale ile beraberliği yakaladı.
Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan maçın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.
Fatih Vatanspor, 59. dakikada tekrar Marcelly Costa Vale'nin ikinci golüyle öne geçti. Trabzonspor'da Balongo 66. dakikada kaleciden çaldığı top ile maça denge getirdi.
Bordo-mavili takımda 87. dakikada Teona Bakradze hakeme tükürdüğü için kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi.
Maç 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.