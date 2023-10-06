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        Trabzon'da arbede sonrası kalp krizi geçiren güvenlik görevlisi hastanede öldü

        Trabzon'da, yakınlarını ziyaret için hastaneye gelen 2 kişiyle yaşanan tartışmadan sonra kalp krizi geçiren güvenlik görevlisi Ali Kemal Sağlam, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 08:40 Güncelleme: 06.10.2023 - 08:40
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        Trabzon'da arbede sonrası kalp krizi geçiren güvenlik görevlisi hastanede öldü
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        Trabzon'da, yakınlarını ziyaret için hastaneye gelen 2 kişiyle yaşanan tartışmadan sonra kalp krizi geçiren güvenlik görevlisi Ali Kemal Sağlam, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi acil servisinde 9 Eylül'de yakınlarını ziyarete gelen 2 kişi ile güvenlik görevlileri arasında çıkan tartışma sonucu kalp krizi geçirerek, aynı hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ali Kemal Sağlam, dün gece yaşam mücadelesini kaybetti.

        Sağlam'ın cenazesi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        - Olay

        9 Eylül gecesi hastanenin acil servisindeki yakınlarını ziyarete gelen 2 kişi ile güvenlik görevlileri arasında tartışma çıkmış, arbede sırasında hasta yakınlarından biri güvenlik görevlisi Sağlam'ın göğsüne fiziksel müdahalede bulunmuştu.

        Arbede, polisin müdahalesiyle sonlandırılmış, Sağlam olaydan bir süre sonra kalp krizi geçirmişti. Kalbinin durduğu belirlenen Sağlam, sağlık personelinin müdahalesiyle yaşama döndürülerek tedavi altına alınmıştı.

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