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        Trabzon Üniversitesi turizm konusunda polislere eğitim verdi

        Trabzon Üniversitesi tarafından Trabzon Emniyet Müdürlüğü personeline turizm konusunda seminer verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 14:58 Güncelleme: 09.10.2023 - 14:58
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        Trabzon Üniversitesi turizm konusunda polislere eğitim verdi
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        Trabzon Üniversitesi tarafından Trabzon Emniyet Müdürlüğü personeline turizm konusunda seminer verildi.

        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2 bin 500 polise, Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu öğretim görevlilerinden Emrah Ağın ile İl Turizm Müdürlüğü uzmanlarından Ömer Faruk Öğretmen tarafından 2 hafta boyunca "Turizmde Güvenlik Semineri ve Turizmin Trabzon için Önemi" konulu eğitim verildi.

        Ömer Faruk Öğretmen, Trabzon için turizmin vazgeçilmez bir sektör olduğunu belirterek, bu konuda toplumsal bilinç ve duyarlılığın artırılması noktasında emniyet mensuplarının bilgilendirilmesinin öncelikli olduğunu belirtti.

        Bir turizm destinasyonunun ne kadar ucuz, ne kadar lüks olsa dahi güvenlik problemleri varsa asla tercih edilmeyeceğini kaydeden Öğretmen, "Turiste genel bilgi vermek ya da herhangi bir olayla karşı karşıya kalındığında 'Gereği yapılır.' demek yeterli değildir, tutarlı ve saygın bir sektör sürekliliği için riskler tek tek ekarte edilmelidir." ifadesini kullandı.

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