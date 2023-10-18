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        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şamlıoğlu, "Medeniyet Algımız ve Gençlik" konferansına katıldı

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, "Mülakat MEB'in mevzuatında, kanunlarında var olan bir şey. Son zamanlarda mülakat uygulanırken malum olduğu üzere KPSS puanları ile mülakat puanı aynı verildiği için mülakat yok gibi değerlendirildi ama zaten mülakat var." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 22:48 Güncelleme: 18.10.2023 - 22:48
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        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şamlıoğlu, "Medeniyet Algımız ve Gençlik" konferansına katıldı
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        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, "Mülakat MEB'in mevzuatında, kanunlarında var olan bir şey. Son zamanlarda mülakat uygulanırken malum olduğu üzere KPSS puanları ile mülakat puanı aynı verildiği için mülakat yok gibi değerlendirildi ama zaten mülakat var." dedi.

        Şamlıoğlu, Trabzon Üniversitesi Kariyer Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi ile Yeniler Kulübü işbirliğinde Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Medeniyet Algımız ve Gençlik" konulu konferansta, öğrencileri sınav sistemi baskısı ve akademik başarı merkezli anlayıştan çıkarmak istediklerini söyledi.

        Öğrencilerin, okuma ve değerlendirme süreçlerini daha güçlü hale getirmeyi amaçladıklarını ifade eden Şamlıoğlu, "Sınav sisteminin baskılarıyla sadece süreci akademik algılayan içe kapalı, akademik başarıyı tek merkeze ele alıp, bunu başarılı olarak gören anlayıştan çıkarak ucu açık, belki sorularla çocukların daha fazla okuduğu, daha fazla düşündüğü, düşündüğünü anlattığı, tartıştığı bir zemine taşımak bizim asli görevlerimizden olmalı." dedi.

        Konferansta öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Şamlıoğlu, öğretmen atamalarındaki mülakat sistemiyle ilgili soruya, "Mülakat Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) mevzuatında, kanunlarında var olan bir şey. Son zamanlarda mülakat uygulanırken malum olduğu üzere KPSS puanları ile mülakat puanı aynı verildiği için mülakat yok gibi değerlendirildi ama zaten mülakat var." şeklinde cevap verdi.

        Şamlıoğlu, bundan sonra sadece öğretmen yeterliliklerini bir sınav odaklı veya akademik bilgi, beceri ve birikim olarak algılamayacaklarının altını çizerek, MEB'in de bunun önemine işaret ettiğini söyledi.

        Mülakatın ayrıntıları hakkında bilgi veren Şamlıoğlu, bakanlığın en iyi öğretmeni alma derdinde olduğunun altını çizdi.

        Konferansa, TRÜ Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, kurum müdürleri, öğretim görevlileri ile öğrenciler katıldı.

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