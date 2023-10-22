Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor'dan eski yönetici Nevzat Ergüney için başsağlığı mesajı

        Trabzonspor Kulübü, vefat eden eski asbaşkan ve divan kurulu üyesi Nevzat Ergüney için başsağlığı mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 13:52 Güncelleme: 22.10.2023 - 13:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor'dan eski yönetici Nevzat Ergüney için başsağlığı mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor Kulübü, vefat eden eski asbaşkan ve divan kurulu üyesi Nevzat Ergüney için başsağlığı mesajı yayımladı.

        Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Eski asbaşkanlarımızdan ve divan kurulu üyemiz Nevzat Ergüney'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Ergüney'e Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, cenazenin yarın ikindi vakti İskenderpaşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği kaydedildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yüksek
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yüksek
        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        Beşiktaş yönetimi yarın toplanıyor!
        Beşiktaş yönetimi yarın toplanıyor!
        Türkiye'den Gazze'ye yardım eli
        Türkiye'den Gazze'ye yardım eli
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        İSPARK yalanıyla sürücüleri hedef aldılar!
        İSPARK yalanıyla sürücüleri hedef aldılar!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        "O benim ikinci annem"
        "O benim ikinci annem"
        "İnfaz memuru, affetmiyor"
        "İnfaz memuru, affetmiyor"
        Yüz silikonu ile gizlenip kaçırdıkları kişiyi öldürdüler!
        Yüz silikonu ile gizlenip kaçırdıkları kişiyi öldürdüler!
        Çocuklar neden okula gitmek istemiyor?
        Çocuklar neden okula gitmek istemiyor?
        'Dur' ihtarına uymadı, 2'si polis 4 kişiye çarptı
        'Dur' ihtarına uymadı, 2'si polis 4 kişiye çarptı
        Meteoroloji duyurdu! Türkiye'nin tamamı güneşli
        Meteoroloji duyurdu! Türkiye'nin tamamı güneşli
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Martin Scorsese’nin en iyi 10 filmi
        Martin Scorsese’nin en iyi 10 filmi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Çay ihracatı 9 ayda 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 23 fazla kazandırdı
        Çay ihracatı 9 ayda 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 23 fazla kazandırdı
        Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın yeni dönemindeki ilk sınavında
        Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın yeni dönemindeki ilk sınavında
        Trabzon'da sabah namazı sonrası "Soykırıma Hayır" etkinliği düzenlendi
        Trabzon'da sabah namazı sonrası "Soykırıma Hayır" etkinliği düzenlendi
        İsrail'in Filistin'e saldırıları Trabzon'da protesto edildi
        İsrail'in Filistin'e saldırıları Trabzon'da protesto edildi
        Trabzonspor'un efsane futbolcusu Kadir Özcan mezarı başında anıldı
        Trabzonspor'un efsane futbolcusu Kadir Özcan mezarı başında anıldı
        AK Parti Trabzon Milletvekili Karaismailoğlu Sürmene'de incelemede bulundu
        AK Parti Trabzon Milletvekili Karaismailoğlu Sürmene'de incelemede bulundu