Trabzon'da 24 öğretim elemanından Cumhuriyet'in 100. yılına özel karma resim sergisi

Trabzon'da öğretim elemanları tarafından hazırlanan "Cumhuriyetin Işığında 100 Yıl" isimli karma resim sergisi açıldı.

Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü ile Fatih Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitim Bölümünden 24 öğretim elemanının, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle hazırladığı eserler, Cumhuriyet'in 100. yıl etkinlikleri kapsamında beğeniye sunuldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi'ndeki serginin açılışında, 24 öğretim elemanının hazırladığı resim sergisiyle şehirde düzenlenen Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarına destek verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini söyledi.

Cumhuriyet'in ilanının 100'üncü yılının ülke genelinde büyük bir sevinç ve gururla kutlandığını belirten Erdoğan, "Milletçe bu heyecanı paylaşıyoruz. 100. yılımızda değerli hocalarımızla birlikte sanatın tüm renklerini bir araya getirerek katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raif Kalyoncu da Mustafa Kemal Atatürk'ün sanat ve sanatçı için söylediği sözlerinden örnekler verdi.

Kalyoncu, "Bizler Trabzon Üniversitesi ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü ile Fatih Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalı öğretim elemanları olarak ne kadar çok çalışmamız gerektiğinin farkındayız." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'in 100. yılının önemine değinen Kalyoncu, "Türkiye'de Cumhuriyeti çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak ve bizden sonraki nesillere teslim etmenin en büyük görevimiz olduğunun bilincindeyiz. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere geçmişten günümüze bu vatan için canlarını vermiş bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Emin Aşıkkutlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan ile beraberindekiler sergiyi gezdi.

Sergi, sanatseverler tarafından 7 Kasım'a kadar gezilebilecek.