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        Trabzonspor, Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gitti

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maç için İstanbul'a gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 16:59 Güncelleme: 03.11.2023 - 16:59
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        Trabzonspor, Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gitti
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maç için İstanbul'a gitti.

        Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

        Takım, daha sonra Trabzon Havalimanı'ndan THY'ye ait özel uçakla İstanbul'a hareket etti.

        Sakatlıkları bulunan Mislav Orsic, Joaquin Fernandez ve Hüseyin Türkmen, kafileye dahil edilmedi.Tonio Teklic ve Umut Bozok da kafilede yer almadı.

        Trabzonspor'un 22 kişilik kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

        Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Stefano Denswil, Filip Benkovic, Rayyan Baniya, Mehmet Can Aydın, Jens Stryger Larsen, Eren Elmalı, Dimitrios Kourbelis, Batista Mendy, Berat Özdemir, Umut Güneş, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Enis Bardhi, Edin Visca, Taxiarchis Fountas, Mahmoud Trezeguet, Nicolas Pepe, Paul Onuachu, Enis Destan.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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