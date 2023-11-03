TESOB Başkanlar Kurulu Toplantısı yapıldı

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) 2023 Yılı Başkanlar Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

TESOB Başkanı Metin Kara, bir otelde organize edilen toplantıda, 30 bine yaklaşan üye sayısı, 49 esnaf ve sanatkar odasıyla bölgenin en büyük sivil toplum kuruluşu olduklarını ve bu sorumlulukla hareket ettiklerini söyledi.

Birçok projeyi uygulamaya koyduklarını belirten Kara, "Son rakamlara göre, 2023 yılı turizm sezonunda 1,5 milyar dolara yakın sektör hacmi oluştu. İlimiz için böylesine önemli bir sektöre TESOB olarak kayıtsız kalamazdık, kalmadık da. 2016 yılından bu yana turizmle ilgili önemli projeler ortaya koyduk, önemli çalışmalar yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kara, şehrin turizmden elde edeceği geliri artırmanın ve sürdürülebilir kılmanın ilk yolunun kaliteli hizmet ve turistin memnuniyetinden geçtiğinin bilinciyle hareket ettiklerini vurguladı.

Denetimlerin de devam ettiğini anlatan Kara, "İl genelinde 806 işletme ve ticari araç denetlendi. Vergi kaydı olmayan 14 işletme ve tarifesi bulunmayan 244 işletme hakkında tutanak tutuldu. Bu işletmeler, verilen süre içinde eksiklerini tamamladı." dedi.

Kara, turizmde en büyük sorunlardan birinin kayıt dışı işletmeler olduğunu da sözlerine ekledi.