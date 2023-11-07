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        Trabzon'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Trabzon'da meydana gelen kazada 2 sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 13:52 Güncelleme: 07.11.2023 - 13:52
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        Trabzon'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        Trabzon'da meydana gelen kazada 2 sürücü yaralandı.

        Karşıyaka Mahallesi Karşıyaka Kavşağında sürücüsü öğrenilemeyen 61 AH 470 plakalı otomobil ile S.Ç. yönetimindeki 61 AFS 598 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

        Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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