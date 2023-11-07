Trabzon'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Trabzon'da meydana gelen kazada 2 sürücü yaralandı.

Karşıyaka Mahallesi Karşıyaka Kavşağında sürücüsü öğrenilemeyen 61 AH 470 plakalı otomobil ile S.Ç. yönetimindeki 61 AFS 598 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi.

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