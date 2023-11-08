"2. Trabzon Kent Sempozyumu" devam ediyor İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, "Karadeniz'de yağışlar kışın artış gösteriyor. En büyük problem Ege ve Akdeniz. Yüzde 50'ye yakın yağışlar düşüyor, buharlaşma artıyor, sıcaklık artıyor, yağış miktarı düşüyor." dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, "Karadeniz'de yağışlar kışın artış gösteriyor. En büyük problem Ege ve Akdeniz. Yüzde 50'ye yakın yağışlar düşüyor, buharlaşma artıyor, sıcaklık artıyor, yağış miktarı düşüyor." dedi.

Kadıoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Osman Turan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "2. Trabzon Kent Sempozyumu"nun, Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Remzi Baki Suiçmez moderatörlüğündeki "Mavi-Yeşil Büyüme ve Su Kaynaklarının Kullanımı" oturumunda yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin yeni bir şey olmadığını, her zaman var olduğunu söyledi.

İklimin dünya var olduğundan beri hep değiştiğini dile getiren Kadıoğlu, "Şöyle bir değişiklik olmuştur. Yaklaşık 150 bin yılda dünya 1 derece ısınmış 1 derece soğumuştur eskiden. Şimdi arkadaşlar 150 bin yıldaki 1 derecelik ısınma 150 yılda oldu." dedi.

Kadıoğlu, iklim değişikliğindeki en büyük sıkıntılardan bir tanesinin ısınma olduğuna ifade ederek, kutuplar ısındıkça, sıcaklık farkı azaldıkça, hava hareketlerinin de değiştiğini anlattı.

Isınma bakımından Trabzon'un yazın fazla ısınmadığı belirten Kadıoğlu, "Ege, Akdeniz bölgesi 4 ve 7 dereceye yakın ısınmayla karşı karşıya. Trabzon'da böyle çok aşırı ısınma yok. Özellikle 1500 metre ve yukarısı iklim değişikliğinden fazla etkilenmiyor. Bu önemli bir nokta." diye konuştu.

- "Sıcak hava dalgaları artık bizim Türkiye'de bilinmeyen bir afet"

Kadıoğlu, sıcak hava dalgalarına dikkati çekerek, "Sıcak hava dalgaları artık bizim Türkiye'de bilinmeyen bir afet. Bu ileride daha da fazla olacak. Türkiye'de sıcak hava dalgası diye bir afet yok." şeklinde konuştu.

Sıcak hava dalgasının turizme etkisi hakkında da bilgilendirmede bulunan Kadıoğlu, sıcaklık arttıkça salgın hastalıklarda da artış yaşanacağını savundu.

Kadıoğlu, Türkiye'de ortalama yıllık yağış miktarları hakkında da değerlendirmede bulunarak, "Karadeniz'de yağışlar kışın artış gösteriyor. En büyük problem Ege ve Akdeniz. Yüzde 50'ye yakın yağışlar düşüyor, buharlaşma artıyor, sıcaklık artıyor, yağış miktarı düşüyor." ifadesini kullandı.

Tarımın da bu durumlar dikkate alınarak yapılması gerektiğini aktaran Kadıoğlu, su kıtlığının nedenleri arasında sadece iklim değişikliğinin aranmaması gerektiğine işaret etti.

Yağmur suyu hasadı, afetler, selin çeşitleri, drenaj problemi, su basması seviyesi, sel kontrolü, su kullanımı konularına da dikkati çeken Kadıoğlu, "Birey olarak tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmeliyiz. Birey olarak yapmanız gereken 3 şey var. Az tüket, yeniden kullan, geri dönüştür. Yerel yönetimlerin de iklim risk yönetimi uygulaması lazım." ifadelerini kullandı.

Oturumda, KTÜ öğretim üyeleri Prof. Dr. Arzu Fırat Ersoy, Prof. Dr. Bülent Turgut, Doç. Dr. Emrah Yalçınalp ve Doç. Dr. Coşkun Erüz da bir konuşma yaptı.