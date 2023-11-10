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        Trabzon'da kumar oynarken yakalanan 4 kişiye para cezası

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kumar operasyonunda, 4 kişiye 16 bin 220 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 16:01 Güncelleme: 10.11.2023 - 16:01
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        Trabzon'da kumar oynarken yakalanan 4 kişiye para cezası
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        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kumar operasyonunda, 4 kişiye 16 bin 220 lira ceza uygulandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, ilçede kumar oynatıldığı belirlenen iş yerine operasyon düzenlendi.

        Kumar oynarken yakalanan 4 kişiye 16 bin 220 lira ceza uygulandı, bir miktar paraya da el konuldu.

        İşletme sahibi hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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