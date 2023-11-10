Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenen Trabzonspor'da Danimarkalı futbolcu Jens Stryger Larsen, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 23:25 Güncelleme: 10.11.2023 - 23:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor maçının ardından
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenen Trabzonspor'da Danimarkalı futbolcu Jens Stryger Larsen, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

        Maç sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Larsen, "Genel itibariyle baktığınızda performansımızdan ve maçın genelinden mutlu değiliz ama bazen iyi oynamasanız da galibiyet almanız maçı kazanmanız gerekmektedir. Bu da onlardan biri diyebilirim. 3 puan bizi mutlu etti." diye konuştu.

        Kendi mevkisi dışında bir mevkide oynadığı için ne hissettiği sorulan Larsen, bu pozisyona da alışık olduğunu ifade ederek şunları aktardı:

        "Kariyerim boyunca bu pozisyonda birçok kez oynadım bu benim için yeni bir şey değil. Aynı zamanda Danimarka Milli Takımı'nda da bu pozisyonda oynadım. Dediğim gibi benim için yeni bir şey değil. Takıma yardımcı olabildiğim için çok mutluyum, çok önemli değil."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Onuachu fırtınası!
        Onuachu fırtınası!
        Katliamların durdurulması için acil müdahale çağrısı
        Katliamların durdurulması için acil müdahale çağrısı
        Annesini öldürdüğünü itiraf etti
        Annesini öldürdüğünü itiraf etti
        Yargıtay'dan AYM açıklaması
        Yargıtay'dan AYM açıklaması
        Emekliye 5 bin TL ödemesi başlıyor
        Emekliye 5 bin TL ödemesi başlıyor
        Gerçek ortaya çıktı! Dilan ve Engin Polat neden adres değiştirdi?
        Gerçek ortaya çıktı! Dilan ve Engin Polat neden adres değiştirdi?
        Bakan Koca'dan yurt dışına doktor göçü ve SMA açıklaması
        Bakan Koca'dan yurt dışına doktor göçü ve SMA açıklaması
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Deprem bölgesinde eğitime destek
        Deprem bölgesinde eğitime destek
        Arkadaşını öldürdü, cesedi yok etmek için 5 kişi tuttu!
        Arkadaşını öldürdü, cesedi yok etmek için 5 kişi tuttu!
        Kabusu bitmiyor! Arda yine sakatlandı
        Kabusu bitmiyor! Arda yine sakatlandı
        370 kişi ölmüştü! O müteahhidi kadınlar yakaladı
        370 kişi ölmüştü! O müteahhidi kadınlar yakaladı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Atatürk vefatının 85. yılında dünyada anıldı
        Atatürk vefatının 85. yılında dünyada anıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        'Ben hastayım çocuk'
        'Ben hastayım çocuk'
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        Hepimizin Atatürk'ü
        Hepimizin Atatürk'ü
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları

        Benzer Haberler

        Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor maçının ardından
        Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor maçının ardından
        Trabzonspor - Konyaspor: 2-1
        Trabzonspor - Konyaspor: 2-1
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor maçından notlar
        Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor maçından notlar
        Biber gazlı saldırıya uğrayan Yusuf Emir Bolat´ın annesi: Oğluma `kahramanı...
        Biber gazlı saldırıya uğrayan Yusuf Emir Bolat´ın annesi: Oğluma `kahramanı...