Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, Konyaspor maçının hakemlerinden memnun

        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında dün akşam oynanan TÜMOSAN Konyaspor maçını yöneten hakemlere ilişkin, "Geçen hafta yaşadıklarımızdan sonra, sahada pozitif anlamda inisiyatif alan, gördüğünü çalan, dürüst ve güvenilir bir hakem grubu görmekten mutlu olduk." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 16:24 Güncelleme: 11.11.2023 - 16:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor, Konyaspor maçının hakemlerinden memnun
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında dün akşam oynanan TÜMOSAN Konyaspor maçını yöneten hakemlere ilişkin, "Geçen hafta yaşadıklarımızdan sonra, sahada pozitif anlamda inisiyatif alan, gördüğünü çalan, dürüst ve güvenilir bir hakem grubu görmekten mutlu olduk." ifadelerini kullandı.

        Doğan, "Özlemişiz doğrusu" başlıklı yazılı açıklamasında, şunları kaydetti:

        "Skordan bağımsız olarak hepimizin istediği şey işte bu. Yeneriz, yeniliriz, berabere kalırız. Bunlar futbolun içinde olan ve olağan şeyler, işler. Ama futbolla bağdaşmayan, hiç alakası olmayan işleri bunun içine sokmaya çalışırsanız, bir de bunu geçen haftaki gibi herkesin gözü önünde cüretkar ve tehditkar bir şekilde uygulamaya kalkarsanız, işte o zaman, bunlar bizim kaldırabileceğimiz işler olmaktan çıkar."

        Trabzonspor ile Konyaspor arasında oynanan maçı yöneten hakemlerin kendisini umutlandırdığını vurgulayan Doğan, "Ben dün akşam bu sahada, dürüstçe ve baskıya prim vermeden maç yöneten hakemlerimizi hem tebrik ediyor hem de kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Geçen hafta yaşadıklarımızdan sonra sahada pozitif anlamda inisiyatif alan, gördüğünü çalan, dürüst ve güvenilir bir hakem grubu görmekten mutlu olduk." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cesedi, 19 gün sonra fark edilmişti! Katil en yakını çıktı!
        Cesedi, 19 gün sonra fark edilmişti! Katil en yakını çıktı!
        Suudi Arabistan'daki zirvede liderlerin aile fotoğrafı
        Suudi Arabistan'daki zirvede liderlerin aile fotoğrafı
        "İsrail yaptığı tahribatı tazmin etmeli"
        "İsrail yaptığı tahribatı tazmin etmeli"
        İşte Okan Buruk'un 11'i
        İşte Okan Buruk'un 11'i
        Önce obruk oluştu! Şimdi volkanik gaz çıkıyor
        Önce obruk oluştu! Şimdi volkanik gaz çıkıyor
        Onuachu fark yaratıyor!
        Onuachu fark yaratıyor!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Dehşet anı kamerada! Parasını gasp eden 2 şüpheliyi cipiyle öldürdü!
        Dehşet anı kamerada! Parasını gasp eden 2 şüpheliyi cipiyle öldürdü!
        Emekli doktor çorak araziyi ormana dönüştürdü
        Emekli doktor çorak araziyi ormana dönüştürdü
        İstanbul Valiliği: 3 saatlik periyoda dikkat! İstanbul için "turuncu" alarm!
        İstanbul Valiliği: 3 saatlik periyoda dikkat! İstanbul için "turuncu" alarm!
        Geceden sıraya girdiler!
        Geceden sıraya girdiler!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        Kullanmadan önce bir daha düşünün!
        Kullanmadan önce bir daha düşünün!
        Merak edilen soruyu uzmanı cevapladı! Bu kış sıcak mı soğuk mu olacak?
        Merak edilen soruyu uzmanı cevapladı! Bu kış sıcak mı soğuk mu olacak?
        Katil 17 yaşında! "Müziği kıs" cinayeti!
        Katil 17 yaşında! "Müziği kıs" cinayeti!
        Londra bugüne kadarki en büyük Filistin'e destek yürüyüşü
        Londra bugüne kadarki en büyük Filistin'e destek yürüyüşü
        Rıza Çalımbay:Keşke daha önce gelebilseydim
        Rıza Çalımbay:Keşke daha önce gelebilseydim
        KÇÖ için borçlanma hakkı
        KÇÖ için borçlanma hakkı
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Trabzonspor Avcı´yla tırmanışta; Onuachu'nun golü dünya basınında
        Trabzonspor Avcı´yla tırmanışta; Onuachu'nun golü dünya basınında
        Trabzon'da 36 yıl faaliyet gösteren eski otogarda yıkım işlemleri sürüyor
        Trabzon'da 36 yıl faaliyet gösteren eski otogarda yıkım işlemleri sürüyor
        Trabzonspor'da golcü değişimi sonuç verdi
        Trabzonspor'da golcü değişimi sonuç verdi
        Trabzonsporlu Larsen: Maçın genelinden mutlu değildik
        Trabzonsporlu Larsen: Maçın genelinden mutlu değildik
        Trabzonspor - Konyaspor maçının ardından
        Trabzonspor - Konyaspor maçının ardından
        Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor maçının ardından
        Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor maçının ardından