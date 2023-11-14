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        Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, 2 oyuncuyu kadrosuna kattı

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor, Ataşehir Belediyespor'da forma giyen Elif Ataol ve Ferda İpek Çevik'i kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 19:56 Güncelleme: 14.11.2023 - 20:05
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        Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, 2 oyuncuyu kadrosuna kattı
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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor, Ataşehir Belediyespor'da forma giyen Elif Ataol ve Ferda İpek Çevik'i kadrosuna kattı.

        Bordo-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 33 yaşındaki sol açık Elif Ataol ve 22 yaşındaki sol bek Ferda İpek Çevik'in kadroya dahil edildiği belirtildi.

        Elif Ataol'un futbolculuk kariyeri boyunca Gazi Üniversitesispor, Yalıspor, Marmara Üniversitesi Spor, Çamlıcaspor, Trabzon İdmanocağı, Kireçburnu, Ataşehir Belediyespor, Fatih Vatan Spor ve VavaCars Fatih Karagümrük kulüplerinde forma giydiği aktarılan açıklamada, "Ferda İpek Çevik ise futbolculuk kariyeri boyunca Ataşehir Belediyespor, Dudullu, VavaCars Fatih Karagümrük ve Beşiktaş kulüplerinde forma giymiştir. Her iki oyuncumuza da bordo-mavili forma altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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