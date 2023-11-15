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        Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası

        Hentbol Erkekler Türkiye Kupası 1. tur mücadelesi ilk maçında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Bahçelievler Belediyespor'u 42-29 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 17:28 Güncelleme: 15.11.2023 - 17:28
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        Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası
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        Hentbol Erkekler Türkiye Kupası 1. tur mücadelesi ilk maçında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Bahçelievler Belediyespor'u 42-29 yendi.

        Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 20-12 üstünlüğüyle tamamlandı. Bordo-mavili ekip, ikinci devresini de önde götürdüğü karşılaşmadan 42-29 galip ayrıldı.

        Üst tura çıkacak takım, yarın oynanacak rövanş karşılaşmasıyla belli olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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