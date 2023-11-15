Hentbol Erkekler Türkiye Kupası 1. tur mücadelesi ilk maçında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Bahçelievler Belediyespor'u 42-29 yendi.

Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 20-12 üstünlüğüyle tamamlandı. Bordo-mavili ekip, ikinci devresini de önde götürdüğü karşılaşmadan 42-29 galip ayrıldı.

Üst tura çıkacak takım, yarın oynanacak rövanş karşılaşmasıyla belli olacak.

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