Trabzon'da yamaçtan yuvarlanan inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Trabzon'un Araklı ilçesinde yuvarlandığı dik yamaçta mahsur kalan hamile inek, 2 günlük çalışmayla kurtarıldı.

Türkeli Mahallesi sakinlerinden birine ait inek, dün akşam saatlerinde alt kısmı yamaç olan patika yoldan aşağıya düştü.

Kendi imkanlarıyla hayvanı yuvarlandığı yerden çıkaramayan vatandaş, itfaiyeden yardım istedi.

Bölgeye ulaşan Araklı İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, ineği sağanaktan korumak için branda açtıkları alana kadar getirdi. Ekipler, havanın kararması ve hamile ineği ürkütmemek için çalışmalara ara verdi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, sabah saatlerinde aynı alanda çalışma başlattı.

İneğin bulunduğu yerden zarar görmeden çıkartılabilmesi için kazma kürek yardımıyla yol açıldı, daha sonra da makara sistemi kuruldu. Ekipler, 6 saatlik çalışma sonunda ineği bulunduğu yerden kurtardı.